Vasile Dîncu: "Mai e mult până vom avea o majoritate. Şi va fi una slabă! Peste PSD nu se va putea trece"

Dâncu a avertizat asupra dificultăţii negocierilor PNL-USRPLUS şi PNL-UDMR. Liderul PSD a precizat că vorbeşte din prespectiva de reprezentant al unui partid care a negociat şi guvernat cu UDMR.

"Vă dau eu o ipoteză: haideţi să presupunem că nu vor funcţiona negocierile PNL - USRPLUS. Pentru că ni se pare că este foarte simplu: spune preşedintele ceva şi toată lumea se va alinia. Eu nu cred că se va alinia toată lumea. Cunosc bine partidele din România. Nu cred că USRPLUS va accepta orice: premier liberal, preşedinte din partea PNL... Ei, care au un program destul de diferit de al PNL, care sunt un partid-cheie, nu cred că vor accepta orice, nu vor accepta să fie a doua roată la căruţă.

Cred că vor cere premierul (...) S-ar putea să eşueze această negociere şi atunci toate lucrurile se reconfigurează. Apoi, scenariul făcut de mass-media este că UDMR este un partid căruia i se dau 3-4 ministere şi apoi fiecare îl trece la căruţa sa. Nu e adevărat. Cei care cunoaştem UDMR, care am guvernat cu UDMR şi am negociat cu UDMR ştim că nu este un partid emoţional, care se duce la stânga sau la dreapta. Se duce în funcţie de negocieri, de nevoile minoritatea maghiară le are şi de proiectul pe care şi-l fac ei.

Acum negociază cu preşedintele şi cu partea dreaptă. Să nu fim siguri că UDMR va accepta orice condiţii. Acum nu se discută despre lucruri de profunzime, vorbim doar de atituidini generale. Mai este foarte mult până vom avea o majoritate. În artimetica de după alegeri, când se va forma guvernul, majoritatea va fi super-fragilă. Va fi o majoritate slabă (...) Cred că avem nevoie în viitor de un Parlament cu o majoritate serioasă, cred că nu doar preşedintele îşi doreşte asta. Ar trebui să schimbăm arhitectura statului român, poate Constituţia, Curtea Constituţională, care a a devenit un fel de tribunal 'de fiecare zi'.

Trebuie să vedem ce va fi de făcut pentru România viitorului şi, cu asemenea guverne, nu cred că este un mare succes dacă ajungem să ne bazăm pe o astfel de artitmetică", a spus Vasile Dîncu, în contextul întâlnirii informale dintre Iohannis şi liderii PNL, întâlnire desfăşurată marţi seară, la Vila Lac.

Preşedintele Consiliului Naţional PSD a adăugat că, în ciuda dorinţei exprimate public de Klaus Iohannis, de a elimita PSD din deciziile politice, "nu se va putea trece" peste PSD în noul Parlament.

"Preşedintele vrea să lase teme de casă pentru PNL. Ce vedem acum este şedinţă de partid, preşedintele este jucător în continuare, a fost în campanie, l-a eliminat pe lLudovic Orban şi a preluat iniţiativa, probabil că este cel mai bun negociatior (...) Cred că în acest moment, într-o discuţie informală, se testează câteva variante privind excluderea partidului care a câştigat alegerile, PSD. Ne aşteptam la asta, preşedintele s-a antepronunţat. A spus că vrea să elimine PSD de la putere.

PSD va face în Parlament un grup foarte important, peste care nu se va putea trece, indiferent de poziţia în zona guvernării. Să nu uităm: Parlamentul este cel care legitimează şi cenzurează guvernul, chiar dacă am văzut că preşedintele îşi doreşte să nu existe niciun fel de opoziţie în Parlament (...) Orice soluţii s-ar căuta (pentru guvern), majoritatea pe care ar putea s-o facă, acum sau după învestirea noului Parlament, reprezintă jocuri de putere şi sunt oarecum în afara cutumelor care spun că celui care câştigă i se dă ocazia să facă o majoritate, chiar dacă la prima vedere pare că nu poate să o facă", a spus Vasile Dîncu în intervenţia sa la Antena 3.