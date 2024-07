Virgil Popescu, despre fondurile UE pentru reindustrializarea Europei: Trebuie să atragem bani pentru a-i putea avea în România

Virgil Popescu. Sursa foto: Facebook | Virgil Popescu

După PNRR, următoarea provocare pentru guvernul de la București și pentru garnitura de europarlamentari români aleși la Bruxelles până în 2028 – fondurile de miliarde de euro, care vor fi alocate reindustrializării Europei, după cum reiese din recentul discurs al Ursulei von der Leyen, realeasă la șefia CE.

Proaspăt ales europarlamentar, Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a vorbit într-un interviu acordat la începutul săptămânii despre una din cele mai acerbe lupte care se va da în Parlamentul European odată cu realegerea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene. În calitate de membru al Comisiei de Industrii, Tehnolofie și Energie (ITRE) din Parlamentul European, Popescu va trebui să se bată cu reprezentații celorlalte state membre pentru a atrage pentru România fondurile substanțiale ce vor fi alocate reindustrializării Europei, proces care va merge mână în mână cu Green Deal.

„Nu mai este (Ursula vor der Leyen – n.r.), așa fermă cum era înainte în legătură cu Green Deal. Vorbește și de dezvoltarea industriei europene, ceea ce până acum nu prea s-a făcut. Vorbește practic de o reindustrializare a Europei, iar noi trebuie să fim foarte atenți la această reindustrializare pentru că România trebuie să facă parte din acest plan. Trebuie să atragem bani pentru a-i putea avea în România. De aceea sunt în acea comisie pentru a mă bate cu toți ceilalți, pentru că acolo este o luptă”, a declarat fostul ministru al Energiei.

Popescu a ținut să sublinieze că face parte și din delegația Parlamentului European în relație cu puteri energetice precum Azerbaidjanul sau cu petrostate precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, acolo unde și România are interese puternice în zona energetică.

„Să nu uităm că partenerii noștri emiratezi sunt prezenți la Hidroelectrica, vor să vină și la Electrica, sunt prezenți și în zona de transporturi maritime, deci vrem să avem o relație foarte bună în aceste zone”, a mai spus Popescu.

Întrebat despre parteneriatul României cu SUA pe zona de energie în contextul știrii retragerii lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă și al venirii la București a secretarului pe energie, Jennifer Granhom, Popescu a insistat că nu vede nici o schimbare, dacă Donald Trump redevine președinte al SUA.

„Am început aceste relaţii cu administraţia Trump (în 2019 la preluarea mandatului de ministru – n.r.). Acordul interguvernamental dintre România – Statele Unite ale Americii a fost semnat de mine cu secretarul pe Energie de la acea vreme, David Brouillette, la Washington. Deci nu văd o schimbare și, în general, am văzut că politica externă americană pe energie se menține de la o administrație la alta. Am început pe vremea președintelui Trump, am continuat foarte bine pe vremea președintelui Biden și sunt convins că, indiferent cine va câștiga președinția americană, parteneriatul va continua”, a subliniat europarlamentarul român.

Ceea ce înseamnă că inclusiv proiectul dotării României cu reactoare nucleare de mici dimensiuni, SMR, alături de americani, rămâne valid.

„Este foarte bine că vineri s-a aprobat continuarea proiectului faza 2, că s- au aprobat unitățile 3 și 4, ceea ce arată clar angajamentul României de a merge mai departe cu aceste proiecte, cu partenerul american, cu partenerii europeni, cu Coreea de Sud în retehnologizare, cu francezii. Încă un proiect care merge mai departe, care a fost început de mine în 2020 și cred că își va urma obiectivul de a fi gata SMR în 2029 şi reactoarele 3 şi 4 în 2030-2031.”