Război în Israel. Ziua 12 | Proteste violente în Orientul Mijlociu după lovitura asupra spitalului din Gaza

Ultimele informații din războiul declanșat după ce Hamas a atacat statul Israel:

Update 08:50 Armata israeliană explică pe hartă de unde a fost trasă racheta care a lovit spitalul baptist din Gaza.

Un tir de rachetă eșuat al organizației teroriste Jihadul Islamic a lovit spitalul Al Ahli din orașul Gaza.

Imagini IAF din zona spitalului, înainte și după lansarea de rachete eșuate, de către organizația teroristă Jihadul Islamic:

