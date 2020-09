Actorul Alexandru Arșinel vinde roșii în piața din Cotroceni: ”Îmi place să fiu printre oameni”

Alexandru Arșinel vinde kilogramul de roşii cu 6 lei, cel de ardei kapia în mai multe culori 10 lei, guliile 6 lei, iar pentru sucul de roşii cere 15 lei pe litru. Legumele provin din serele fiul lui Arşinel, Cristian.

”Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază... Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea.

Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a declarat pentru Click! Alexandru Arşinel.

Alexandru Arșinel s-a născut pe 4 iunie 1939 în comuna Dolhasca din județul Suceava. Și-a închinat viața teatrului, motiv pentru care a devenit unul dintre cei mai iubiți actori din România.

Alexandru Arșinel (81 de ani) a fost timp de 20 de ani director al Teatrului Constantin Tănase din București, la care a fost angajat vreme de 60 de ani.

Averea impresionantă a lui Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel deține un apartament de 225 mp în Capitală și două case de vacanță, la Sinaia și Crevedia. De asemenea, el mai are patru terenuri, dar și o treime din casa părintească de la Dolhasca, județul Suceava.