Bărbatul acuzat că a bătut-o pe Laurette: ”M-am dus unde a vrut ea, am făcut ce a vrut ea. Totul a fost pentru bani”

Potrivit lui Marian Tătic, Laurette ar fi acceptat să facă petreacă o noapte cu el în schimbul a 5.000 de euro. Ulterior, lucrurile au luat-o razna.

Bruneta susține că a mers la hotel pentru o simplă întâlnire cu bărbatul, dar nu pentru a întreține relații sexuale.

”Avem la mine 7.500 de euro, banii mei, pe care îi aveam în plic. I-am arătat, ea pentru mine este o c&$vă. I-am zis atunci că nu-i pot da 5.000 de euro pentru 30 de minute. În momentul ăla a pus mâna în bani și nu am mai putut să-i iau de la ea decât extrem, extrem de greu. Și țipa că vreau să o omor. Eu m-am dus acolo să fac s$% cu ea, nu să o omor.

M-am dus unde a vrut ea, am făcut ce a vrut ea. Totul a fost pentru bani, nu a fost relație sau altceva. Nici nu intra în discuție, pe ea am văzut-o de trei ori în viața mea. Știam că este o c&$vă. Sunt făcut praf gratuit. Departe de mine să fiu violator, că a spart poliția ușa… Eu am deschis ușa! Eram îmbrăcat, nu eram în chiloți. Poliția poate să confirme”, a declarat Marian Tătic pentru cancan.ro.

”Cum a ieșit din baie s-a pus în genunchi și mi-a făcut s*^ oral. A venit să ia banii pe prosteală. Păi eu mă duceam la hotel să vorbesc cu ea, la 9 seara? Păi ce să vorbesc cu ea? Ea mă aștepta în cameră, a rezervat-o pe numele ei. I-am zis că vin unde vrea ea. Dacă aveam în cap să o violez sau să o omor, păi mă duceam unde voia ea? Ea se cunoștea cu aia de la recepție. Abia am reușit să iau plicul de la ea. Cum era să o las să plece cu banii mei? Am 1.90 metri înălțime și 100 de kilograme. Păi eu voiam să o bat? Nici vorbă că am băgat-o cu capul în toaletă. Acolo abia intră un porumbel, mergem acolo și vă arăt”, a mai declarat bărbatul.

Marian Tătic a depus o plângere la poliție pentru tâlhărie

”Am depus plângere împotriva ei pentru tâlhărie. Mi-e scârbă unde s-a ajuns. După ce s-a îmbrăcat cu body-ul și și-a pus pantofii cu toc, a ieșit din baie și mi-a făcut s^% oral. Unul foarte prost, de altfel. Este extrem de slabă. Mi-a făcut s*& oral, apoi am făcut s*^ normal, se tot uita la telefon și apoi i-am zis «Nu pot să-ți dau banii ăștia». Atunci mi-a băgat mâna în bani, să-i bage în geantă. Nu puteam să-i mai iau de la ea. 7.500 de euro, banii mei, cu care am venit. Nici măcar nu am apucat să finalizez. Păi cum să-i dau 7.500 de euro pentru 30 de minute? A știut că vine să facă s&^ cu mine, din cauza asta a luat și camera de hotel. Hotelul e vai mama lui. Eu am vrut să o duc la un hotel OK, dar ea nu a vrut, m-a chemat acolo. Pentru ce a închiriat cameră și m-a chemat acolo? Nu pentru s%$? Am poză, cu conversația, cu tot. Scandalul a pornit că a vrut să ia toți banii. Eu nu puteam să-i dau pe toți. Dacă zicea că vrea 100, 200… Dar nu 7.500 sau 5.000. Asta am declarat și la poliție și îmi susțin afirmațiile”, a mai precizat Marian Tătic.

