Actrița Joana Benedek, cunoscută din telenovelele sud-americane, s-a căsătorit: "Te iubesc, frumoasa mea româncuță"

Actrița Joana Benedek şi-a pus pirostriile la sfârşitul săptămânii trecute. Fastuoasa ceremonie a avut loc în Mexic.

Sursa foto: Facebook - Joana Benedek

Joana Benedek, românca "rea" din telenovelele Televisa, a revenit în lumina reflectoarelor odată cu căsătoria sa religioasă, pe 4 noiembrie în Mexic, sub egida Bisericii Ortodoxe.

Retrasă din activitatea artistică din 2011, după o carieră cinematografică de succes în Mexic şi Venezuela, Joana Benedek (50 ani) şi-a găsit iubirea vieţii în persoana lui Javier Vargas.

Nu se știe de când a început relația cuplului, dar nunta a fost anunţată încă din ianuarie, prin intermediul Instagram, când Javier a postat o imagine cu ei doi, însoţită de mesajul: "viitoarea mea soție, te iubesc frumoasa mea româncuță".

Fanii le-au transmis felicitări, şi se crede că acela a fost momentul în care s-au logodit.

Cum a fost nunta Joanei Benedek

Joana Benedek s-a căsătorit vineri în Catedrala Ortodoxă Sfântul Petru și Sfântul Pavel, care se află în Huixquilucan, Mexic. Actrița a fost condusă la altar de producătorul Televisa Emilio Larrosa, cu care a lucrat la melodrame precum Amigas y rivales (Prietene și rivale) și Mujeres engañadas (Femei înșelate), care au fost difuzate și în România.

De asemenea, nașa, care a venit să semneze certificatul de căsătorie, a fost Norma Philippe, soția lui Emilio Larrosa.

Rochia de mireasă a Ioanei a fost albă, cu un corset cu sclipici în partea de sus și o fustă cu croială de sirenă, cu o trenă de aproximativ doi metri. Buchetul miresei era format din flori roz și liliachii. A avut părul desfăcut, pe care a purtat o tiară, de care și-a agățat voalul.

După ceremonia religioasă, mirii și invitații lor au asistat la un foc de artificii, apoi s-au îndreptat spre sala de petreceri, care a fost decorată "plin de creativitate", după cum a descris presa din Mexic.

După 15 ani de carieră dominată de roluri negative, de fată rea, Joana Benedek s-a retras şi s-a dedicat dezvoltării personale şi spirituale.

"Am simțit nevoia în 2012 (de a mă retrage), nu este o coincidență, este o cauzalitate, pentru că totul are o cauză, să mă retrag, să mă aerisesc, să plec. Am petrecut câțiva ani în Europa. Am studiat tot ce vă puteți imagina. Energia universală prin chakre, reiki", declara ea într-un interviu.