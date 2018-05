Dacă o vezi la televizor, te atrage din prima. Are ceva al ei, are un zâmbet frumos, are o voce caldă, are o privire blândă. Dacă o vezi în realitate, nu ai cum să nu exclami: "Ce mică e!", căci Bianca Sârbu este o mână de om. La cei 1,58 m ai ei e toata numai suflet. Nu ai spune că viaţa a încercat-o atât de greu. Nu ai spune că ceea ce urmează să vedeţi nu e un scenariu de film, ci e viaţa adevărată, fără fard, a unui om.

Citeşte continuarea pe www.spynews.ro