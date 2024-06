Solistul de la Coldplay le-a cerut spectatorilor să îl huiduie: „Ăsta e un huo adevărat”. Babasha a fost aplaudat la concertul de joi

Trupa britanică Coldplay a susținut joi seară al doilea concert pe Arena Națională din București, în cadrul turneului mondial „Music of the Spheres”. Solistul trupei, Chris Martin, a abordat în mod direct incidentul de la primul concert, când artistul român Babasha a fost huiduit pentru interpretarea unei manele.

„Și ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. S-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat și trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți”, a spus Chris Martin.

El a subliniat importanța toleranței și respectului față de diversitate: „Călătorim în toată lumea și poate că nu înțelegem prin ce ați trecut individual, sau cultura voastră, dar iubim toți oamenii în mod egal și asta înseamnă că și pe toți românii. Ieri a fost foarte frumos pentru noi. Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici.”

Incidentul de miercuri seară a avut loc când Babasha, invitat pe scenă de Chris Martin, a cântat o manea. Deși publicul a reacționat negativ, Martin a fredonat refrenul împreună cu Babasha, demonstrând sprijinul său. Babasha, un tânăr artist de 22 de ani, a cărui piesă "Păi' Na" are peste 7 milioane de vizualizări pe YouTube, studiază la Universitatea Națională de Muzică din București și are peste 100 de mii de abonați pe canalul său.

În această seară, Coldplay a cerut să fie huiduit. „Cântăm astăzi și avem parte de cel mai bun public pe care l-am văzut. Dar aș vrea să schimb un lucru. Ieri au fost oameni care au huiduit, dar huiduielile nu au fost foarte reușite. Așa că vreau ca astăzi ca timp de 5 secunde să huiduiți mai bine și mai tare decât ieri, ca să aud. Așa că hai, huiduiți! Ăsta e un huo adevărat”, a spus solistul trupei.

Totodată el a anunțat că va cânta manele timp de trei minute și a rugat pe toată lumea să fie îngăduitoare, iar dacă publicului nu îi place să meargă la toaletă sau să stea pe telefon.

Reacția purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române

Și Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, s-a implicat joi, în dezbaterea provocată de momentul neașteptat de miercuri seară de la concertul Coldplay de pe Arena Națională.

„Maneaua (turcă, „mani” - importată, degradată, puternic etnicizată, a cărei originalitate supurează exclusiv din torturarea limbii române și din imaginarul grotesc al textierilor) e invitată uneori, în accese de milă ideologică care ratează mereu realitatea, direct din rafinata bătătură a petrecerilor lăutărești pe scene înalte, chiar „culturale”, unde se pliază adecvat - ca o nucă pe un perete - la conținutul evenimentului parazitat.

Ceva caracteristic societății care se dă în spectacol și al cărei nivel cultural culminează în idolatrizarea extatică a divertismentului bășcălios, cu „dujmanii” nemilos. Aceeași societate votează dezinvolt, pentru că i se pare cool, strâmbii și impostorii loviți de delir ultranaționalist și antieuropean, adică antinațional. „Patriotism” zgomotos și bine remunerat. Manelizat", a spus acesta.