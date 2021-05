Vergil Chițac, despre nivelul scăzut de reciclare din Constanța: ”Am plătit o amendă usturătoare”. Proiectul-pilot inedit pe care l-au gândit autoritățile constănțene

În cadrul proiectului ”Schimbă pet-ul cu biletul” locuitorii orașului Constanța care vor aduce 3 deșeuri de tipul pet-urilor sau dozelor din aluminiu la punctele de colectare special amenajate vor primi un bilet în baza căruia vor putea folosi gratuit pe tot parcursul zilei mijloacele de transport în comun.

Proiectul pilot este primul pas dintr-o strategie mai amplă de creștere a nivelului de colectare a deșeurilor.

”Noi în Constanța am constatat că se reciclează foarte puțin. Pe de o parte, pentru că nu se colectează selectiv gunoiul, și mă refer la fracția uscată. (...) Anul trecut din 161.000 de tone de gunoi noi trebuia să reciclăm 26.600, pe o directivă europeană, adică jumătate din fracția uscată, și am reciclat numai 864 de tone. Asta înseamnă că am plătit o amendă usturătoare la Agenția Fondului pentru Mediu și pot să vă spun că de un an de zile am plătit 1,4 milioane de lei din cauza depozitelor ilegale de gunoi. Este clar că e necesară o campanie în rândul populației de conștientizare și de stimulare a colectării selective în vederea reciclării.

Ăsta este contextul în care noi înscriem campania asta organizată de Primăria Constanța și numită ”Schimbă pet-ul cu biletul”. Asta înseamnă că cetățenii vor putea circula cu mijloacele de transport în comun plătind la schimb cu trei deșeuri colectate, peturi și/sau doze de aluminiu. Voluntarii de la Asociația Act for Tomorrow vor colecta deșeurile cu sprijinul Federației ONG-urilor de Tineret în cele 5 puncte din Constanța, stațiile companiei de transport CityBus. Cine va aduce deșeurile va primi un bilet și va putea să călătorească toată ziua cu toate mijloacele de transport în comun din Constanța.

Mâine este o acțiune pilot, o vom evalua, vom vedea cât a costat din perspectiva celor care s-au implicat și care vor plăti acțiunea de mâine și după proiectul acesta vom face o analiză a costurilor și vom propune o hotărâre de Consiliu Local pentru un buget să permanentizam acțiunea aceasta.”, a explicat Vergil Chițac la Punctul de Întâlnire.

