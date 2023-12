Ana Bogdan, detalii neştiute despre pasiuni, familie şi iubitul său: "Fără sacrificii, nu merge!"

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan a vorbit deschis despre pasiunile sale, despre relaţia cu familia, dar şi cu iubitul său, pilotul de curse, Simone Tempestini. Ana a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, detalii neştiute despre viaţa ei.

"Cel mai mult îmi place când mă duc eu la Sinaia, mai ales dacă este iarnă, şi pot să mă duc şi la schi, sunt cea mai fericită. Îmi place foarte mult şi nu am putut să renunţ la acest sport niciodată. Este sportul meu de suflet şi bucuria, şi libertatea pe care le simt acolo când mă duc pe pârtie şi schiez nu pot să le compar cu nimic, de aceea nu am să renunţ niciodată la acest sport.

Mama a făcut şi ea schi de performanţă, tata a fost profesor de schi în echipa naţională şi cam acesta ar fi fost drumul meu de când eram mică, asta ne gândeam că voi face. Am cântat şi la pian. Nu mai cânt, dar mi-e foarte dor. Familia, părinţii. Sora. Sunt foarte norocoasă să o am şi să împart atâtea momente deosebite cu ea. Îmi doresc să poată să călătorească alături de mine cât mai multă vreme, cât mai mult timp. Sora mea înceracă să fie alături de mine.

Şi Simone. Amândoi facem eforturi şi încercăm să găsim acel echilibru ca să putem să avem o relaţie frumoasă, o relaţie de care să ne bucurăm împreună şi facem şi lucruri care ne plac. Adică avem aceleaşi hobby-uri, iar asta ajută şi mai mult relaţia. Dar fără sacrificii nu merge. Ne susţinem reciproc şi încercăm să ne înţelegem reciproc pentru că ăsta este cel mai important lucru. Este o diferenţă pentru că el a jucat mai mult tenis decât am fost eu în maşină şi cred că trebuie să inversăm un pic balanţă şi să merg şi eu un pic în maşină.

De obicei, eu mă urc în dreapta şi el pilotează, dar am avut şi momente în care am fost împreună pe circuit şi am învăţat câteva tehnici. Mi-a plăcut enorm că am învăţat şi pe o maşină de stradă, o maşină sport, dar am învăţat şi pe o maşină de competiţie, chiar folosită la competiţii de către alţi piloţi. Şi îmi place foarte mult să merg cu maşina. Îmi place adrenalina", a mărturisit Ana Bogdan.