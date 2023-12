Ana Bogdan, despre anul 2023: "Am avut și lecții mai dure de învățat, pe terenul de tenis"

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, liderul echipei de Fed Cup al României, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3, despre ce i-a adus anul 2023, din punct de vedere profesional, și a dezvăluit planul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Ana Bogdan, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre ce obiective are pentru 2024. Într-un interviu acordat Violetei Moroianu, jucătoarea româncă de tenis a mărturisit care îi sunt speranțele pentru Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.

"Încerc să găsesc echilibru între ceea ce am de făcut, antrenamente, sportul pe care îl practic, antrenamente și viața personală. 2023 a fost un an bun pentru mine din toate punctele de vedere.

Cu siguranță am avut și lecții dure de învățat, pe terenul de tenis, pentru că am avut câteva înfrângeri din care am avut de învățat. A fost un meci extraordinar de lung, peste 3 ore și 47 de minute, pe o căldură extraordinară și lecția pe care o am de acolo e de a lăsa gândurile deoparte în anumite momente", a declarat sportiva.

Întrebată care îi sunt dorințele pentru 2024, Ana Bogdan a declarat că cea mai mare dorință este aceea de a participa la olimpiadă și de a aduce un rezultat frumos.

"Este o responsabilitate foarte mare atunci când reprezinți România într-un meci, dar este vorba și de atmosfera pe care o creează publicul", a precizat Ana Bogdan.

După ce a distrus zeci de rachete de tenis, An Bogdan a declarat faptul că tot echilibru vine din pregătire: "Pregătirea mentală, pregătirea fizică, pregătirea pe care o faci pe teren, faptul că am alături o echipă completă, toate astea mă fac să vin cu plăcere pe teren să mă antrenez și să învăț cât mai multe lucruri".