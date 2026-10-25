Balonul de Aur 2026. Nominalizările și favoriții din acest an

2 minute de citit Publicat la 08:00 25 Oct 2026 Modificat la 08:00 25 Oct 2026

Acordat pentru prima dată în 1956, Balonul de Aur este atât denumirea premiului oferit celor mai buni fotbaliști din lume, cât și a ceremoniei. Foto: Hepta

Balonul de Aur 2026, unul dintre cele mai prestigioase trofee individuale din fotbal, va fi acordat, luni, 26 octombrie. Acordat pentru prima dată în 1956, Balonul de Aur este atât denumirea premiului oferit celor mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin, cât și a ceremoniei anuale care celebrează performanțele remarcabile.

Organizat de France Football, evenimentul include premii pentru tinerii jucători, portari, antrenori, cluburi, precum și pentru impactul umanitar, alături de trofeele individuale consacrate.

Pentru prima oară în istoria ceremoniei, aceasta nu va avea loc la emblematicul Théâtre du Châtelet din Paris, ci în Anglia, la London Palladium.

Nominalizații la Balonul de Aur 2026

Masculin

Astfel, cei 30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur 2026 sunt:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid)

Pau Cubarsí (Spania, Barcelona)

Marc Cucurella (Spania, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Columbia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United)

Gabriel (Brazilia, Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Anglia, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brazilia, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Franța, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Anglia, Arsenal)

Rodri (Spania, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Spania, Paris Saint-Germain)

William Saliba (Franța, Arsenal)

Ferran Torres (Spania, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Franța, Bayern München)

Vinícius Júnior (Brazilia, Real Madrid)

Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Feminin

Astfel, cele 30 de fotbaliste nominalizate la Balonul de Aur 2026 sunt:

Selma Bacha (Franța, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Esmee Brugts (Țările de Jos, Barcelona)

Klara Bühl (Germania, Bayern München)

Mariona Caldentey (Spania, Arsenal)

Scarlett Camberos (Mexic, Club América)

Kerstin Casparij (Țările de Jos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)

Cata Coll (Spania, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Alex Greenwood (Anglia, Manchester City)

Patri Guijarro (Spania, Barcelona)

Pernille Harder (Danemarca, Bayern München)

Yui Hasegawa (Japonia, Manchester City)

Rose Lavelle (Statele Unite ale Americii, Gotham FC)

Mapi León (Spania, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brazilia, Kansas City Current)

Melvine Malard (Franța, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japonia, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Țările de Jos, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spania, Barcelona)

Alexia Putellas (Spania, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Franța, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Anglia, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japonia, Bayern München)

Caroline Weir (Scoția, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Belgia, Inter/Como)

Ce trofee se mai decernează în aceeași ceremonie

Pe lângă Balonul de Aur în sine, se mai decernează și alte trofee, atât la masculin, cât și la feminin:

Tânărul talent al anului 2026

Portarul anului 2026

Antrenorul anului 2026

Clubul anului 2026

Favoriții Balonului de Aur 2026