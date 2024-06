"M-am trezit cântând imnul pe o targă". Un fan german a ajuns la spital după un şut puternic dat de Füllkrug, la încălzire, înaintea meciului Germania - Scoţia, de la Euro 2024

Un fan german a fost transportat la spital, după ce a primit o lovitură puternică de la Niclas Füllkrug în timpul încălzirii, chiar înainte de startul meciului de deschidere dintre Germania şi Scoţia (5-1), de la Euro-2024, notează news.ro.

Kai Flathmann, un membru al fan clubului Nationalmannschaft, în vârstă de 43 de ani, se afla în primul rând al tribunei Allianz Arena, în spatele porţii din partea stângă, perfect plasat pentru a se bucura de spectacol şi pentru a urmări intrarea pe teren a jucătorilor lui Julian Nagelsmann.

La un moment dat, din nefericire pentru el, a ajuns să urmărească meciul cu scoţienii pe telefonul mobil din spital, după ce a primit o lovitură puternică de la Niclas Füllkrug, în timpul încălzirii.

"M-am trezit cântând imnul pe o targă şi nu ştiam dacă să râd sau să plâng. A trebuit să renunţ la visul meu de a merge la meciul de deschidere. Dar nu în fiecare zi suferi o fractură de la o lovitură a lui "Fülle", a declarat fanul, citat de publicaţia Bild.

