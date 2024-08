Interviu exclusiv cu Andrei Cornea şi Marian Enache, canotorii care au cucerit aurul la JO 2024: E cel mai bun rezultat din istorie

Andrei Cornea şi Marian Enache, canotorii români care au cucerit aurul la JO 2024 | Sursă foto: Getty Images

Canotorii români Andrei Cornea şi Marian Enache au oferit un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, după ce au cucerit medaliile de aur în proba de dublu vâsle masculin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris, după o cursă pe care au condus-o aproape integral.

Marian Enache: Ne simțim orice alt sportiv care ar fi câștigat o asemenea medalie olimpică de o asemenea anvergură. Suntem fericiți, suntem bucuroși pentru rezultatul obținut. Încă nu conștientizăm cu adevărat ceea ce s-a întâmplat, dar ceea ce știm este că ne-am dorit tot timpul un asemenea rezultat. Acum că a venit e greu de conștientizat.

Andrei Cornea: În ultima 100m nu prea mai era nimic în sufletul nostru, nici în mușchi, nici în nimic. Tot ce a venit a fost după ce am trecut linia de finish, după ce am realizat că am câștigat, după ce am văzut pe panoul oficial că am câștigat. Atunci a început să apară cea mai mare bucurie posibilă.

Marian Enache: Este cel mai emoționant rezultat atât pentru noi, cât și pentru toți cei care ne-au susținut, atât de la Federație, Comitetul Olimpic Român, Agenția Națională pentru Sport și mulți alții. Este cel mai mare rezultat din istoria acestui sport, acestui acestei competiții, dacă se poate spune așa, pentru că am muncit 16 ani ca să obțin o asemenea medalie.

Andrei Cornea: Pentru noi, acest aur înseamnă rodul muncii noastre, toți anii de muncă din spatele nostru și în primul rând munca pentru aceste palme bătătorite.

Marian Enache: Satisfacția, mai bine spus pentru mine, înseamnă răsplata ultimilor mei 16 ani de vâslit, 16 ani în care m-am trezit în fiecare dimineață la program, 16 ani de vâslit în cele mai drastice condiții, cele mai mari dureri și toate stările pe care le-am putut trăi vreodată. Această medalie șterge din memorie toți acești ani grei.

Andrei Cornea: Toate mesajele au fost în primul rând de felicitări, de mândrie, de emoții. În primul rând, mesajele de la familie au fost cele mai emoționante.

Marian Enache: Le mulțumesc din suflet tuturor care ne-au susținut, s-a simțit energia lor pozitivă, i-am simțit în cursă, le mulțumesc și celor care au fost astăzi împreună și sunt convins că și pe viitor vom avea o asemenea susținere și să nu se oprească aici, să ne susțină în continuare, nu doar pe noi, să susținem Team România, pentru că locurile nu s-au terminat încă.