JO 2024. Medaliatul cu aur Thomas Ceccon preferă să doarmă pe iarbă, în parc, decât în Satul Olimpic. Imaginile au devenit virale

Imaginile cu campionul olimpic italian Thomas Ceccon au devenit virale. Înotătorul medaliat cu aur a ales să doarmă pe jos într-un parc, în loc să stea în camera sa din Satul Olimpic, relatează Sky News Australia. Ceccon a ajuns pe prima pagină a ziarelor săptămâna aceasta după ce s-a plâns de condițiile din Satul Olimpic, în ciuda faptului că a câștigat două medalii la Paris 2024.

Ceccon a câștigat aurul pentru Italia în finala probei de 100 m spate în a treia zi a competiției, înainte de a nu reuși să ajungă în finala probei de 200 m spate miercuri.

Imaginea cu Ceccon dormind afară a apărut după ce olimpicul s-a plâns de paturile aspre, de lipsa aerului condiționat și de mâncarea dezamăgitoare, recunoscând că s-a luptat cu „căldura și zgomotul" din satul desemnat al sportivilor din Paris.

Deoarece sportivii pot alege să stea în altă parte dacă doresc, patul improvizat al lui Ceccon în afara satului olimpic indică faptul că acesta a părăsit dormitorul său în căutarea unui loc de dormit mai confortabil.

Husein Alireza, un membru al echipei de canotaj a Arabiei Saudite, a postat pe Instagram un videoclip cu Ceccon dormind lângă o bancă din parc, în incinta Satului Olimpic din Saint Denis.

Videoclipul este intitulat „odihnește-te astăzi, cucerește mâine", Ceccon fiind văzut dormind profund pe un prosop alb, cu pantofii și geanta așezate cu grijă lângă el.

Ceccon a declarat pentru The Sun că nu exista aer condiționat în sat și că era cald, iar mâncarea era „proastă".

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked? pic.twitter.com/YIjjG3lwFo