Jucatorii din Kosovo au comandat pizza în vestiar în timp ce tricolorii îi așteptau înapoi pe teren. Imagini cu mizeria lăsată în urmă

Jurnalistul Emanuel Roșu a publicat o fotografie cu mizeria lăsată în vestiar de Kosovo. Înainte de abandonarea meciului cu România de pe Arena Națională, Kosovo s-a „tratat” în vestiar cu pizza, în timp ce jucătorii și staff-ul României au stat să aștepte pe teren mai bine de o oră, la minus 2 grade. Kosovo a refuzat apoi să revină pe teren pentru finalizarea meciului. Decizia, care a surprins publicul și oficialii, a fost criticată de jurnalist, care a sugerat că hotărârea era luată cu mult înainte de a fi comunicată oficial.

Într-o pauză de 70 de minute, timp în care echipa lui Mircea Lucescu a așteptat în frig ca oaspeții să revină pe teren, fotbaliștii Kosovo și-au comandat pizza și au decis să nu se mai întoarcă să termine meciul.

„În timp ce jucătorii și staff-ul României au fost ținuți să aștepte pe teren mai bine de 1 oră la -2 grade, jucătorii din Kosovo au comandat pizza și s-au tratat în vestiar, înainte de a decide să nu se mai întoarcă pentru a încheia meciul la București. Mi se pare că decizia a fost luată cu mult înainte de a fi anunțată efectiv de crainicul stadionului. Iată ce a lăsat Kosovo în urmă”, a scris jurnalistul Emanuel Roșu pe X.

