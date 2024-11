Mircea Lucescu, revoltat după decizia UEFA: „A fost o decizie politică. Nu e corect să jucăm fără suporteri”

Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu. Foto: Profimedia Images

Selecționerul naționalei României a declarat, miercuri, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că decizia UEFA care a sancționat și Federația Română de Fotbal este una nedreaptă. Lucescu spune că nu e corect ca România să joace următorul meci fără suporteri, deși rezultatul meciului România - Kosovo a fost decis de forul european în favoarea naționalei.

„Decizia nu a fost echilibrată. Nu a fost corectă. Noi am câștigat 3-0, mi se pare absolut normal. O echipă care părăsește terenul într-un sport în care fair-play-ul este pe primul plan, nu se putea altfel. Ce s-a întâmplat în plus, nu mi se pare normal. O echipă care părăsește terenul, care se comportă așa cum s-a comportat, distruge vestiarul, face gesturile pe care le face față de suporterii noștri, forțându-i pe aceștia să reacționeze, declarațiile pe care le-au făcut... Că au strigat suporterii „Serbia, Serbia” și pentru asta e pedepsită România cu un joc care nu se va disputa cu suporteri, asta înseamnă 5-600 de mii de euro. Nu e doar 50.000, mult mai mult am fost pedepsiți”, a declarat Mircea Lucescu.

Acesta a făcut și un apel către suporteri.

„Sigur, asta trebuie să atragă atenția și suporterilor noștri, că orice fel de manifestare făcută în detrimentul echipelor vizitatoare se răsfrânge asupra echipei naționale. Și să înțeleagă și ei. Să strige pentru echipa națională dacă iubesc culorile echipei naționale”, spune selecționerul naționale.

Mircea Lucescu spune că nu e corect ca România să joace următorul meci fără suporteri.

„E un precedent care va putea crea probleme mari în viitor, că orice echipă care e pe cale să piardă un meci, se retrage. Asta mi se pare incredibil cum au putut judeca acei oameni. Rezultatul era absolut normal acest 3-0, dar lucrurile sunt mai complicate. Pe de altă parte, am câștigat meciul, e în regulă. Nu aveam nevoie de 3 puncte, terminam 0-0 meciul, jucam meciul din preliminariile campionatului mondial pe un stadion arhiplin. Noi am fost foarte tare pedepsiți. Nu a fost o decizie sportivă, a fost o decizie politică.

Nu e normal ca lucrurile să se întâmple în felul ăsta. Amenda nu e foarte mare, faptul că jucăm un stadion fără suporteri înseamnă 5-600 de mii de euro. Banii ăștia putea fi reinvestiți în fotbal”, a mai declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

UEFA a decis, miercuri, că naționala de fotbal din Kosovo a pierdut la masa verde meciul cu selecționata României de la București, după ce kosovarii au ieșit de pe teren și au abandonat meciul. Forul a amendat Federația Română de Fotbal cu o sumă totală de 77.500 de euro, iar România va juca fără spectatori următorul meci.