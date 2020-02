Simona Halep, noi declarații după ce a câștigat finala de la Dubai: "E foarte special să fii în 2020, la a 20-a aniversare a acestui turneu, al 20-lea titlu al meu. Vreau să mă bucur de el, e forte frumos"

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a câștigat în fața Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA.

"E foarte special să fii în 2020, la a 20-a aniversare a acestui turneu, al 20-lea titlu (al meu). E special şi vreau să mă bucur de el, e foarte, foarte frumos'', a spus Halep după finală, citată de site-ul WTA.

Halep a mărturisit că a fost un meci greu, dar și-a dorit foarte mult succesul, așa că a continuat să lupte până la final.

"Mă simt extraordinar pentru că am putut câştiga. A fost uimitor. Rîbakina a luptat până la final. Nu a renunţat la nicio minge. A fost foarte greu din punct de vedere mental, presiunea a fost foarte mare, dar am dorit foarte mult să câştig, de asta am luptat până la final", a declarat Halep.

"Ea e foarte puternică. Are un serviciu foarte puternic, e înaltă, are forţă. Cred că va intra foarte curând în top 10", a mai spus Simona. "Rîbakina se mişcă bine, chiar dacă e foarte înaltă. Mingile trimise de ea nu sar aşa mult şi e foarte greu să găseşti lungimea potrivită. Lovitura de rever în cros e extraordinară. Poate să lovească şi lung de linie. Cred că este la cel mai înalt nivel de încredere, cred că toate loviturile sale sunt foarte bune", a adăugat fostul lider mondial.