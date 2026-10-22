Surpriză la Mondialele de gimnastică: China învinge SUA și ia aurul pe echipe pentru prima dată în 20 de ani

China s-a impus un total de 165,764 puncte. Foto: Profimedia Images

China a învins Statele Unite la Campionatul Mondial de Gimnastică și a obținut aurul pe echipe pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Gimnastele de la Beijing s-au impus miercuri în fața americancelor, care veneau după o serie de şapte titluri mondiale consecutive, în competiția care a avut loc la Rotterdam, Olanda, relatează The New York Times.

Statele Unite a obținut medalia de argint, iar Japonia a învins Franța și a ocupat locul trei pe podium. Pentru Japonia a fost prima medalie obținută de echipa feminină de gimnastică din 1996.

China s-a impus un total de 165,764 puncte, urmată de SUA, cu 165,531 puncte, şi de Japonia, cu 164,063 puncte. Prin această reuşită, chinezoaicele au pus capăt dominaţiei americancelor, care veneau după o serie de şapte titluri mondiale consecutive.

Evoluția remarcabilă a gimnastei Zhang Qingying la bârnă a oferit Chinei avantajul de care avea nevoie pentru a depășit SUA. Ea a primit nota 15,066, fiind singura gimnastă din întreaga competiție feminină de până acum care a obținut peste 15 puncte.

Statele Unite s-au prezentat la competiție cu o echipă tânără, formată în mare parte din sportive debutante, care au încheiat competiția la doar 0,233 puncte în urma Chinei, reducând la jumătate diferența față de calificări.

Americancele nu au reușit însă să compenseze evoluția slabă la bârnă, unde Dulcy Caylor a căzut. Caylor a fost introdusă în echipă în locul lui Hezly Rivera, participantă la Jocurile Olimpice din 2024, care s-a retras înaintea competiției din cauza unei accidentări la gleznă.

Skye Blakely, care s-a remarcat deja în calificări (ocupând locul al doilea, după algeriana Kaylia Nemour), a avut o evoluţie impresionantă la sărituri şi la bârnă, impunându-se drept o candidată serioasă pentru finala de vineri la individual compus.

Echipa americană mizează acum pe Blakely și Pease în competiția de vineri pentru a menține o altă serie: câștigarea a cel puțin unei medalii la individual compus în fiecare an, începând din 2003. Blakely va concura și în finalele de la sărituri, paralele și bârnă, în timp ce Pease va participa la finalele de la sărituri și sol, alături de Reese Esponda.

Rusia, care concurează sub drapel neutru din cauza invaziei Ucrainei, s-a calificat de pe locul al treilea, dar a încheiat competiția pe poziția a șasea. Din echipă au lipsit trei dintre cele mai bune gimnaste ale sale, cărora guvernul olandez le-a refuzat vizele.

Campionatele Mondiale continuă joi cu concursul individual compus masculin. Gimnaştii japonezi Daiki Hashimoto (campionul mondial en titre) şi Shinnosuke Oka (campion olimpic de la Paris 2024) au dominat calificările şi sunt, în mod firesc, consideraţi principalii favoriţi, relatează Agerpres.

În absenţa chinezului Zhang Boheng, care a terminat în faţa amândurora la Campionatele Asiatice de luna trecută, este foarte probabil ca lupta pentru victorie să se dea între cei doi gimnaşti niponi.