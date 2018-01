Simona Halep, locul I WTA, a declarat, miercuri, că totul a mers conform planului în meciul cu sportiva cehă Karolina Pliskova, deşi nu a avut un început bun de joc. În partida din semifinale cu Angelique Kerber, Halep consideră că trebuie să domine mai mult şi să joace mai bine.

"Mă bucur să fiu în semifinale, am fost şi la juniori, în 2008. Este minunat să joc pe această arenă. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am ştiut că trebuie să restartez planul de joc, să nu mai ratez aşa mult, să mă deplasez mai bine. Am început să deschid terenul, am servit bine, totul a mers conform planului pentru mine. Cred că sunt destul de solidă la retur, antrenez asta, e important să fac adversarul să se îndoiască în ghemurile de serviciu, i-am citit serviciul de multe ori. Este un secret cum reuşesc să citesc serviciul, păstrez asta pentru mine. Cu siguranţă va fi un meci diferit cu Angelique Kerber, se deplasează bine, returnează solid, trebuie să domin mai mult, să joc mai bine, să fiu calmă. Vreau să mă bucur de această fază a competiţiei, nu mă gândesc la rezultat. Darren mă ajută cu faptul că sunt relaxată în timpul meciurilor şi înainte, îi mulţumesc pentru asta şi le mulţumesc şi australienilor", a declarat Halep la interviul de pe teren, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, în 72 de minute, pe sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6.