S-a aflat cine va fi adversara Simonei Halep în finala Roland Garros. Cu cine se va înfrunta românca

Jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep în finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce a trecut în cea de-a doua semifinală a competiţiei, în două seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA).



Stephens, 25 de ani, va disputa a doua sa finală de Mare Şlem, la nouă luni după ce a triumfat la New York, la US Open, chiar în faţa lui Keys.



Aşa cum se ştie, numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, în finala turneului de la Roland Garros, joi, după ce a învins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.



Halep are un bilanţ de 5-2 în meciurile cu Stephens, pe care a învins-o în 2014, chiar la Roland Garros, în optimi, cu 6-4, 6-3.



Indiferent de rezultatul finalei de sâmbătă de la Roland Garros, Halep îşi va păstra poziţia de lider în clasamentul feminin.