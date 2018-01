Serena Williams, reacție după înfrângerea lui Halep: Sunt atât de fericită

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, fostă numărul 1 mondial, a afirmat, sâmbătă, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, că este fericită şi mândră de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câştigat finala de la Australian Open în faţa Simonei Halep.



"Am avut mari emoţii, dar în cele din urmă m-am trezit să o văd pe Caroline Wozniacki câştigând Australian Open şi devenind numărul 1 mondial. Extraordinar. Sunt atât de fericită. Acestea sunt lacrimi? Da, chiar sunt lacrimi. Sunt atât de mândră de prietena mea (n.r. - Caroline Wozniacki). Pur şi simplu nu mai pot adormi acum", a scris jucătoarea americană.



Serena Williams va reveni pe terenurile de tenis, după peste un an de absenţă, pe data de 10 februarie cu ocazia partidei din primul tur al competiţiei pe echipe Fed Cup dintre Statele Unite şi Olanda. În vârstă de 36 de ani, Serena Williams şi-a întrerupt cariera în luna ianuarie 2017, după Openul Australiei pe care l-a câştigat. Ea a născut o fetiţă într-o clinică din Florida la începutul lunii septembrie a anului trecut.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.



Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oară cucerirea unui titlu de Mare Şlem, după ce a pierdut două finale la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Wozniacki (27 ani), care de luni va fi din nou numărul unu mondial, după o pauză mai lungă de şase ani, cucereşte primul său Grand Slam, la a treia finală jucată (a pierdut la US Open în 2009 şi 2014).



Halep va pierde locul 1 mondial pe care îl ocupa din data de 9 octombrie (16 săptămâni consecutive).



Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni şi 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, în timp ce Halep a fost recompensată cu 2 milioane de dolari şi 1.300 de puncte.