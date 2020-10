Beneficiile terapeutice ale dovleacului, vedeta incontestabilă a acestei toamne

Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție, ne spune care sunt numeroasele beneficii ale dovleacului pentru sănătate.

''E toamnă și dacă vorbim despre un aliment minune, dacă vorbim despre un aliment cu foarte multe beneficii vorbim despre dovleac. Fie copt ca atare, fie sub formă de supă cremă, fie sub formă de mâncare, fie sub formă de piure sau plăcintă chiar, iată dovleacul este un aliment care se poate consuma în această perioadă și este absolut natural și autohton, e de prin părțile noastre.

Se folosește în post ca gustare între mese, el fiind un fruct, din familia pepenelui și se poate mânca copt, la fel, cu un pic de scorțișoară. Dacă se face mult sport și un pic de miere și se consumă în prima jumătate a zilei'', spune Lygia Alexandrescu.

Dovleacul nu doar că oferă aromă deserturilor de toamnă, ci poate fi folosit și ca aliment în prepararea felurilor principale

''Mai există zone în România unde se face piure, în loc de cartof se folosește acest dovleac, se fierbe un pic în apă, cu mai puțină apă, se adaugă la sfârșit un pic de ulei de măsline sau de unt, 10 grame de unt, nu foarte mult, un vârf de cuțit de unt și reprezintă o garnitură excepțională pentru o masă chiar cu mai multe pretenții. De asemenea, spuneam supele, ciorbele în care se poate adăuga dovleac sunt foarte bune. Se poate mânca alături de semințele lui, tot la fel ca un piure cu semințele de dovleac ușor prăjite și amestecate'', completează nutriţonistul.

În plus, poate fi un ajutor și pentru părinții a căror copii iubesc deserturile

''De asemenea, pentru copii, atâta timp cât sunt iubitori de dulciuri și e firesc să fie așa, nimic nu poate fi mai bun decât această plăcintă cu dovleac, nu o îndulcim, el oricum are un indice glicemic destul de mare și are gustul foarte dulce, mai ales anumite specii sunt extrem de dulci. Nu punem zahăr, iar după ce a fost gătită, când se răcește plăcinta îi punem un pic de miere, un pic de nucă, un pic de scorțișoară și atunci avem un desert extrem de echilibrat și de bun și de sănătos'', adaugă Lygia Alexandrescu.

Dovleacul nu este doar gustos, ci și foarte sănătos pentru noi, indiferent de vârstă

''În primul rând, vorbim despre cantitate mare de betacaroten. În această perioadă, când nu mai avem soare, când nu mai avem antioxidanți consumați din fructe și legume crude, iată betacarotenul se ia în cantitate mare acest pigment excepțional se ia din dovleac. Așadar, avem betacaroten, deci antioxidanți, protejăm membrana celulară, în felul ăsta creștem și imunitatea'', a precizat Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție.

În plus, conține și vitaminele A și B, dar și zinc, sodiu, potasiu, calciu magneziu, fosfor, seleniu, mangan și fier

De asemenea, este și o sursă excelentă de proteine și acizi grași esențiali Omega 3 și Omega 6.

Nu doar dovleacul este recomndat de către specialiști, ci și semințele acestuia, care pot fi leac pentru paraziții intestinali.. Atenție, cumpărați doar variantele fără sare sau arome, de preferat crude.