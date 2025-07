Julian McMahon, actor cunoscut din „Fantastic Four”, „Nip/Tuck” și „Charmed”, a murit la 56 de ani

sursa foto: Getty

Julian McMahon, actorul australian devenit faimos pentru rolurile sale din serialele Charmed, Nip/Tuck și FBI: Most Wanted, dar și pentru interpretarea personajului negativ Doctor Doom din franciza Fantastic Four, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani.

Actorul s-a stins din viață miercuri, în Clearwater, Florida, după ce fusese diagnosticat cu cancer - o boală despre care nu vorbise public. Informația a fost confirmată de soția sa, Kelly Paniagua, vineri, notează The Guardian.

› Vezi galeria foto ‹

„Cu inima deschisă, doresc să împărtășesc lumii că soțul meu iubit, Julian McMahon, a murit în liniște în această săptămână, după o luptă curajoasă împotriva cancerului,” a declarat aceasta pentru Deadline.

„Julian iubea viața. Își iubea familia. Își iubea prietenii. Își iubea munca și își iubea fanii. Cea mai profundă dorință a lui era să aducă bucurie în cât mai multe vieți”.

Paniagua a mai transmis: „Cerem sprijin în această perioadă pentru a permite familiei noastre să jelească în intimitate. Și ne dorim ca toți cei cărora Julian le-a adus bucurie să continue să găsească bucurie în viață. Suntem recunoscători pentru amintiri”.

Născut în 1968, la Sydney, McMahon era fiul fostului prim-ministru australian Sir William „Billy” McMahon. A început ca model în anii ’80, înainte de a face tranziția către actorie. Debutul său pe micul ecran a avut loc în 1990, în serialul australian Home and Away, unde a apărut în 150 de episoade.

Primul rol într-un lungmetraj l-a avut în comedia Exchange Lifeguards (cunoscută în SUA ca Wet and Wild Summer!) din 1992, alături de Elliott Gould. A urmat mutarea sa pe piața americană de televiziune, cu apariții în producții precum Another World, Profiler și Will & Grace.

Succesul a venit odată cu rolul asasinului pe jumătate demon, pe jumătate om, Cole Turner, în serialul Charmed, între 2000 și 2003, cu o revenire scurtă în 2005. A urmat rolul chirurgului plastician arogant Dr. Christian Troy în drama medicală Nip/Tuck, creată de Ryan Murphy. Serialul a fost difuzat timp de șase sezoane, între 2003 și 2010, și i-a adus lui McMahon o nominalizare la Globul de Aur.

A devenit recunoscut pentru interpretarea personajelor negative carismatice, iar în 2005 și 2007 a jucat rolul Doctor Doom în filmele Fantastic Four produse de 20th Century Fox. A dublat același personaj în jocul video lansat în 2005.

Un alt rol important a fost cel al agentului special Jess LaCroix în FBI: Most Wanted, unde a jucat timp de trei sezoane.

Dick Wolf, producătorul serialului, a transmis: „Toți cei de la Wolf Entertainment sunt profund întristați de moartea lui Julian și transmitem condoleanțe întregii sale familii.”

Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și regizorul australian Stephan Elliott, care l-a cunoscut pe McMahon din timpul școlii: „Un copil sălbatic care și-a ținut tatăl în alertă în timp ce sărmanul Billy încerca să conducă o țară”.

„Reputația lui îl preceda – era o adevărată distracție să vezi cum agenții Asio îl urmăreau zilnic de la poarta liceului Sydney Grammar până acasă, în timp ce el îi ducea de nas. Era mai bun decât orice film din seria Spy Kids,” a spus Elliott.

Printre ultimele sale apariții se numără rolul premierului australian Stephen Roos în comedia Netflix The Residence, personajul Scally în filmul The Surfer, unde îl înfrunta pe Nicolas Cage, și Ray, interesul romantic din The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.

Julian McMahon a fost căsătorit de trei ori. A fost, pentru scurt timp, soțul cântăreței australiene Dannii Minogue în 1994, apoi a fost căsătorit cu actrița Brooke Burns, cu care are o fiică. Din 2014, era căsătorit cu Kelly Paniagua.