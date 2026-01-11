Actorul T.K. Carter, cunoscut pentru rolul din filmul The Thing, a fost găsit mort, la 69 de ani, în casa lui din California

T.K. Carter s-a născut pe 18 decembrie 1956 în New York. Sursa foto: Getty Images

Actorul american T.K. Carter, cunoscut pentru rolurile din filmul "The Thing" şi serialul "Punky Brewster", a fost găsit mort în casa lui din California, a relatat The Independent şi TMZ. Regretatul star de la Hollywood împlinise 69 de ani luna trecută, pe 18 decembrie. Momentan, nu a fost anunţată cauza morţii sale.

Actorul american Thomas Kent Carter, pe numele de scenă T.K. Carter, a murit vineri seara, la vârsta de 69 de ani. El a fost descoperit fără suflare în reşedinţa lui din Duarte, California, după ce a fost făcut un apel de asistență medicală.

Forțele de ordine au declarat pentru TMZ că apelul a fost primit în jurul orei 17:42 și s-a întocmit un raport de deces. În plus, autorităţile din oraşul Duarte au mai precizat că nu se suspectează nicio infracțiune în cazul morţii actorului T.K. Carter.

Deocamdată, cauza morţii regretatului actor nu a fost făcută publică, potrivit surselor citate.

Cariera vastă a actorului american T.K. Carter, care a început la mijlocul anilor 1970, a inclus și un rol memorabil ca Michael "Mike" Fulton în serialul NBC Punky Brewster și apariții în Space Jam și Family Matters. Ultimul rol actoricesc al lui T. K. Carter a fost în sitcom-ul FXX Dave în 2023.

Thomas Kent Carter s-a născut pe 18 decembrie 1956, în New York, însă, ulterior, el s-a mutat împreună cu familia sa în sudul Californiei, unde și-a petrecut copilăria și adolescența.

El intrat în lumea divertismentului prin stand-up comedy, iar apoi a început să primească roluri episodice în seriale populare ale anilor ’70, precum "Good Times", "The Waltons" și "The Jeffersons".

Momentul decisiv al carierei sale a venit în 1982, când a fost distribuit de regizorul John Carpenter în filmul "The Thing". T.K. Carter l-a interpretat pe Nauls, bucătarul bazei din Antarctica, într-o producție care avea să devină un reper al cinematografiei SF-horror. Filmul, cu Kurt Russell în rol principal, este astăzi considerat un clasic.