Interviu exclusiv cu Tan Dun, dirijor de renume mondial | Limba secretă cunoscută numai de femei

Peste 3500 dintre cei mai renumiţi artişti ai lumii şi peste 40 de orchestre din 16 ţări s-au adunat în România cu ocazia Festivalului Internaţional George Enescu. Artistul de renume mondial Tan Dun, câştigător al celor mai prestigioase distincţii din prezent, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre experienţa din România.

În urmă cu sute de ani Nushu reprezenta scrierea secretă pe care o cunoșteau doar femeile din provincia Hunan, fără ca bărbații cărora le erau supuse să înțeleagă ce spun. Astăzi, însă este obiect de studiu în universități.

"Acest oraş a fost acum mii şi mii de ani în regatul femeilor. Acolo locuiau numai femei. Inventaseră propria limbă, care este singura limbă din lume vorbită numai de femei. Mamele le cântau mereu fiicelor, ca sunetul râului", a declarat dirijorul.

După ce a aflat ce poveste impresionantă ascunde de fapt, orașul său natal, celebrul dirijor chinez american Tan Dun, și-a cumpărat imediat un bilet de avion și a zburat în zona în care au locuit aceste femei.

"Am filmat ultimele femei care mai ştiu această limbă cântată. Am avut o orchestră cu care am creat un dialog între modern şi antic, iar la mijlocul le aduc împreună', a precizat Tan Dun.

Tan Dun a lucrat trei ani la crearea piesei Nu Shu, primii doi ani au fost pentru cercetare, abia apoi dirijorul s-a inspirat din tradițiile comunității de femei.

"În final am decis să filmez cântecele. Mereu scriau în limba femeilor într-un loc secret, cum ar fi în portofel sau pe evantaie. M-am gândit să filmez satul, oamenii, cântecele. Este extrem de interesant şi să sincronizezi fiecare cadru din filmare cu orchestra într-un mod viu. Modul dramatic de a povesti este mereu foarte important.

Muzica este viaţa mea, iar viaţa mea este muzica mea. Pentru mine, când compun e ca şi cum aş scrie un jurnal muzical", a declarat pentru Antena 3 CNN Tan Dun.