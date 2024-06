Ce țară iubită de români are cele mai bune restaurante din lume

Top 50 mondial "Oscaruri" pentru mâncare

Sursa foto: Profimedia Images

Orice îndoială că Spania rămâne centrul gastronomiei rafinate mondiale s-a risipit odată cu dezvăluirea listei celor mai bune 50 de restaurante din lume pentru 2024.

Conform CNN, premiile, considerate echivalentul Oscarurilor în domeniul restaurantelor rafinate, au fost acordate miercuri seară în cadrul unei ceremonii desfășurate la Wynn din Las Vegas, iar Disfrutar din Barcelona a câștigat premiul principal. Clasat pe locul doi anul trecut, restaurantul este deținut și condus de bucătarii Oriol Castro, Eduard Xatruch și Mateu Casanas.

Pe locul doi s-a clasat Asador Etxebarri din Atxondo, situat aproape de orașul-port Bilbao. Sub conducerea bucătarului Victor Arguinzoniz, restaurantul este renumit pentru grătarul său imbatabil, care permite ingredientelor de calitate să strălucească, cum ar fi creveții roșii Palamós, care sunt pur și simplu la grătar și serviți singuri.

Parisul, însă, nu poate fi niciodată ignorat. Restaurantul Table, condus de Bruno Verjus, a ajuns pe locul trei, în timp ce un alt restaurant din Spania, Diverxo din Madrid, a ocupat locul patru.

Pe locul cinci s-a clasat Maido din Lima, unul dintre cele trei restaurante din capitala peruană incluse pe listă, consolidând reputația orașului ca principală destinație culinară din America de Sud. Mexic a fost marele câștigător din America de Nord, cu trei restaurante pe listă, condus de Quintonil din Mexico City, care a ajuns pe locul șapte.

Spania a fost marele câștigător al serii din Las Vegas, cu șase restaurante incluse pe listă. La nivel de orașe, Paris și Bangkok au dominat, fiecare având patru restaurante pe listă. Restaurantul Gaggan Anand, clasat pe locul nouă, a fost cea mai înaltă intrare din capitala thailandeză.

În ceea ce privește țara gazdă a evenimentului, Statele Unite au avut două restaurante pe lista 50 Best din acest an. Atomix din New York s-a clasat pe locul 6, urcând două poziții față de anul trecut. SingleThread din Healdsburg, California, a ocupat locul 47.

Tokyo a avut trei restaurante premiate, dintre care Sézanne, votat cel mai bun restaurant din Asia în 2024, s-a clasat pe locul 15. Hong Kong a avut două restaurante pe listă, ambele cu performanțe remarcabile. Wing a fost cea mai înaltă nouă intrare a orașului, situându-se pe locul 20, iar The Chairman a fost cel mai mare avans, urcând de la locul 50 anul trecut la locul 26.

Cum se realizează topul

Lista este realizată pe baza voturilor acordate de The World's 50 Best Restaurants Academy, care este formată din 1.080 de experți internaționali în domeniul restaurantelor, inclusiv scriitori culinari și bucătari, reprezentând 27 de regiuni din întreaga lume.

Restaurantele pot câștiga premiul principal o singură dată, după care sunt incluse într-un program separat „Best of the Best”.

Membrii acestui grup de elită includ Geranium și Noma din Copenhaga, Eleven Madison Park din New York, The Fat Duck lângă Londra, Osteria Francescana din Modena, Italia, și Mirazur din Menton, Franța. Câștigătorul de anul trecut, Central din Lima, Peru, se alătură acum acestei liste.