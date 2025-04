Maramureș, o zonă plină de tradiţii: O experiență autentică a României

Maramureșul este una dintre cele mai frumoase și autentice regiuni ale României, nu doar în perioada sărbătorilor pascale. Se spune că cine ajunge o dată în Maramureș, va reveni cu siguranță și a doua și a treia oară. FOTO: Getty Images

Maramureșul este una dintre cele mai frumoase și autentice regiuni ale României, nu doar în perioada sărbătorilor pascale. Se spune că cine ajunge o dată în Maramureș, va reveni cu siguranță și a doua și a treia oară. Asociația Națională a Agențiilor de Turism și Consiliul Județean Maramureș au organizat recent un infotrip numit "Redescoperă Maramureșul", la care au participat peste 60 de agenți de turism și ziariști din toată țara, pentru a cunoaște direct frumusețile zonei și ospitalitatea localnicilor.

Primul moroșan care ne-a primit în casa lui a fost Tănase Burnar, din Săcel, pe Valea Izei, aflat la a 12-a generație de meșteri olari, mândru că se trage din dacii liberi, ale căror simboluri le folosește și astăzi pe vasele sale, vase pe care de altfel le ține în pom, la fel cum le țineau strămoşii săi.

"O bucată de lut arsă la mână în cuptor a devenit un lucru trainic. Fiind foarte importantă calitatea lutului, modul în care e lucrată şi arderea. Vedeţi că fiecare vas are vocea lui în funcţie de mărime, de grosime", a spus Tănase Burnar, meşter olar.

Tot pe Valea Izei poate fi vizitat un loc unic, Moara lui Mecleș, unde în aceeași godpodărie există și o instalație de dărăcit lâna, ambele funcționale și acționate doar de forța apei. Cei care iubesc natura și satul românesc nu trebuie să rateze o vizită în satul Breb, la poalele Munților Gutâi, unde mai mulți oameni inimoși alături de localnici fac un turism ecologic, responsabil.

Aici, oamenii care au renunțat la cariere în companii multinaționale și-au cumpărat teren și case tradiționale pe care le-au restaurat şi oferit spre închiriere turiştilor. Tot aici veți găsi și maramureșeni școliți la facultăți în Cluj Napoca dar care și-au găsit liniștea și menirea într-un mic restaurant tradițional deschis într-o casă veche din lemn lângă care au mai adus câteva căsuțe tradiționale unde înnoptează turiștii.



"Am venit acum 9 ani în vizită, ca turiști. Ne-am întâlnit cu cei de la casa din vale, care ne-au povestit cum au ajuns aici, cum au cumpărat terenul și ne-au întrebat dacă nu am vrea să colaborăm. Am renovat acum 3 ani, am dezmembrat toată casa și am reasamblat-o. I-am adăugat o șură în spate. Am relocat cele două case pe care le vedeți în curtea vecină", a spus co-proprietara Casei lui Dochia, Andreea Ceterni.

În Breb am întâlnit și un iscusit meșter popular în lemn care ne-a primit în atelierul lui, lângă stâlpii unei porți la care lucrează în prezent

"Sculptura tradițională maramureșeană se definește prin modelele tradiționale. Funia, care este aproape întregul model, reprezintă viața. Se spune că spiralele funiei sunt zilele omului", a spus Ioan Petric, un meșteșugar popular.

"Mai demult, fiecare lucra cum se pricepea și cât se pricepea. Nu era o echipă de meșteșteri. Se spunea că bărbații lucrau o poartă iarna, iar femeile coseau cămașa tot iarna", a adăugat el.

O zi petrecută printre tradițiile de secole ale Maramureșului trebuie să se termine cu o petrecere moroșenească în comuna Oncești, Sub cetate la Matei, unde oaspeții sunt primiți cu renumita horincă de prune a maramureșenilor și pe ritmurile lor inconfundabile.



Cina tradițională moroșenească este compusă din cârnați și slănină, jumări, mămăligă cu brânză de oaie, ceapă și murături, sarmale de post dar și cu carne și cozonac tradițional. Totul pe ritmuri de ceteră și zongoră, atât de frumoase, încât oaspeții ajung să se prindă în horă cu artiștii locali



"Petrecere maximă, horincă, afinată, mâncare bună şi distracţie până dimineaţă", a spus gazda cinei tradiţionale, Matei Godja.

Tradițiile păstrate cu efort și mândrie, turismul ecologic și responsabil, ospitalitatea gazdelor, bucatele tradiționale și muzica autentică fac din Maramureș un loc unic, o experiență de neuitat. Dar Maramureșul are mult mai multe lucruri de descoperit iar o parte dintre acestea le veți putea descoperi și alături de Antena 3 CNN în reportajele noastre viitoare.