Orașul subestimat din Europa pe care „toată lumea ar trebui să-l viziteze” anul acesta

Tirana a fost desemnată una dintre destinațiile de top pentru 2026, fiind în lista cu cinci locuri care trebuie vizitate anul acesta FOTO: Hepta

O frumoasă capitală europeană a fost desemnată una dintre destinațiile de top pentru 2026, fiind în lista cu cinci locuri care trebuie vizitate anul acesta. Europa are numeroase locuri de vacanță spectaculoase, astfel că multe rămân ascunse și în mare parte necunoscute pentru majoritate, inclusiv „bijuteria ascunsă” a Albaniei, Tirana. Deși orașul fermecător este capitala țării, aici nu vin nici pe departe atât de mulți turiști ca în alte capitale europene.

Tirana are multe atracții de explorat, de la lăcașuri de cult și muzee până la monumente și un fost palat regal, scrie Express. Totuși, cel mai cunoscut reper al său, care, potrivit Visit Tirana, este „cea mai specială atracție” din oraș, este Piramida din Tirana.

Locul are o semnificație istorică pentru Albania. A fost deschis inițial ca muzeu în 1988, iar la scurt timp, în 1991, a devenit un centru de conferințe după prăbușirea comunismului. În timpul războiului din Kosovo, în 1999, clădirea a fost folosită ca bază NATO.

În 2018, un nou proiect a prezentat planuri de transformare a piramidei într-un centru IT pentru tineri, dedicat tehnologiilor creative, cu accent pe programare, robotică și start-up-uri, sub numele TUMO Centre Tirana, iar clădirea modernizată a fost deschisă publicului în 2023.

Clădirea găzduiește și baruri și restaurante, iar vizitatorii pot urca treptele pentru a se bucura de o perspectivă panoramică, unică, asupra întregului oraș.

Un lucru care face capitala să iasă în evidență este zona sa pietonală și piețele largi și frumos amenajate. Piața Skanderbeg, esplanada principală a orașului, poartă numele eroului național al Albaniei și se întinde pe aproximativ 40.000 de metri pătrați.

În piață se află mai multe clădiri importante, inclusiv Tirana International Hotel, Palatul Culturii, Opera Națională, Biblioteca Națională, Turnul cu Ceas, Primăria, Banca Albaniei, mai multe ministere și Muzeul Național de Istorie.

Piața se numără printre primele 10 lucruri de vizitat în Tirana, potrivit TripAdvisor. Un vizitator a scris pe platformă: „Piață grozavă, foarte frumoasă și curată în Tirana. Am rămas uimit de numărul mare de elemente arhitecturale diferite care formează un labirint colorat, foarte plăcut pentru privire.” „Apoi, în perioada Crăciunului, decorațiunile sunt cu adevărat sugestive! Sub scara piramidală, magazine colorate și nonconformiste conturează un oraș vibrant și tineresc, cu un amestec de culturi și religii.”