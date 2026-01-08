O destinație turistică iubită de români ar putea cere în curând extrase de cont bancare pe trei luni de la turiștii străini

Indonezia ar putea schimba în curând condițiile de intrare în țară pentru turiștii străini care intră în Bali. FOTO: Getty Images

Indonezia ar putea schimba în curând condițiile de intrare în țară pentru turiștii străini care intră în Bali. Oficialii discută introducerea unor verificări mai stricte la imigrare, menite să îmbunătățească „calitatea” vizitatorilor. Potrivit relatărilor din presă, autoritățile regionale analizează o propunere care ar putea obliga internaționali să depună un extras de cont bancar pe ultimele trei luni, scrie The Economic Times.

Măsura ar urmări să certifice că vizitatorii au suficiente fonduri, să reducă abuzurile privind vizele și să răspundă îngrijorărilor legate de turismul cu cheltuieli reduse și de activități ilegale.

Propunerea vizează introducerea verificărilor financiare fie în timpul procesului de solicitare a vizei, fie la sosire, în puncte precum aeroporturile. Conform planului, turiștii ar putea fi nevoiți să prezinte un istoric al soldului bancar din ultimele trei luni.

Oficialii consideră că acest lucru ar ajuta la confirmarea faptului că vizitatorii își pot acoperi costurile sejurului și că nu vor căuta să muncească ilegal sau nu vor depăși perioada legală de ședere.

Ideea face parte dintr-un demers mai amplu al guvernului local din Bali de a se îndepărta de turismul de masă și de a trece la un model bazat pe calitate și sustenabilitate.

Autoritățile locale au atras atenția că unii vizitatori contribuie prea puțin la economie, în timp ce pun presiune suplimentară pe serviciile publice. Prin filtrarea stabilității financiare, guvernul speră să atragă turiști care cheltuiesc mai mult și respectă regulile locale.

Oficialii din imigrare spun că abuzurile legate de viză rămân o problemă serioasă în Bali. În ultimii ani au fost raportate cazuri de străini care fac afaceri ilegale sau muncesc fără permise.

Autoritățile cred că verificarea extraselor de cont ar putea ajuta la trierea vizitatorilor și la protejarea locurile de muncă ale localnicilor.

Propunerea a fost recomandată de Biroul Regional Bali al Ministerului Legii și Drepturilor Omului. Oficialii spun că planul ar aduce Bali mai aproape de standardele internaționale de viză aplicate de multe țări.

Discuțiile continuă privind modul în care această cerință ar putea fi integrată în sistemele existente, precum viza electronică la sosire și alte categorii de viză. Posibilul impact asupra numărului de turiști a stârnit îngrijorări în rândul operatorilor din industrie. Unii se tem că birocrația suplimentară ar putea descuraja călătorii, mai ales turiștii cu buget redus sau pe cei care își planifică vizitele pe termen scurt.

Totuși, oficialii susțin că un număr mai mic de vizitatori, dar cu cheltuieli mai mari, ar putea aduce rezultate mai bune pentru comunitățile locale și pentru infrastructură.

Propunerea reflectă și o tendință globală mai largă, multe țări cerând deja dovada fondurilor de la vizitatori. Utilizarea unui istoric bancar pe trei luni ar avea rolul de a arăta o capacitate financiară constantă, nu doar un depozit punctual.

Dacă va fi aprobată, politica ar necesita sisteme digitale pentru gestionarea verificărilor documentelor. Este probabil ca autoritățile să folosească portaluri online pentru încărcarea extraselor de cont și să instruiască personalul din aeroporturi pentru a evita întârzierile pentru pasageri.

Deocamdată, propunerea e în discuție. Cei care își planifică o călătorie în Bali sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale ale autorităților indoneziene.