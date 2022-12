Accesare şi implementare Start-Up Nation 2022 - 2023 fără consultant (P)

In acest articol dorim sa-ti oferim un ghid simplificat care cuprinde toti pasii necesari pentru accesarea si implementarea programului Start-Up Nation 2022-2023 fara consultant.

Daca deja ai depus proiectului in sesiunea 2022 sau doresti sa iti faci o imagine privind urmatoarele editii de Start-Uo Nation, atunci informatiile prezentate mai jos iti vor fi de folos in vederea accesarii si implementarii proiectului tau de unu singur.

Programul Start-Up Nation urmareste stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii. In editia 2022 s-au depus pe Pilon I – 15319 de proiecte si pe Pilon II – 1648 proiecte.

Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul acestui program este de 100.000 lei pentru crearea unui singur loc de munca si 200.000 lei pentru crearea a doua locuri de munca. Programul prevede si o cofinantare din partea beneficiarului, cofinantare intre 5% si 15%, la dorinta beneficiarului cofinantarea poate fi mai mare de 15%.

Suma accesata poate fi utilizata pentru urmatoarele cheltuieli eligibile:

Mai jos vei putea urmari pasii necesari de accesare si implementare cu succes a unui proiect Start-Up Nation fara consultant.

Etape necesare privind intocmirea dosarului Start-Up Nation 2022:

1. Parcurge cu atentie Ghidul Solicitantului

Orice linie de finantare are un Ghid al Solicitantului, sau o Procedura de Implementare. Il citesti o data. Fii atent la criteriile de eligibilitate, asigura-te ca:a) esti eligibil, b) SRLul cu care doresti sa aplici este eligibil (sau vei infiinta un SRL nou); c) codul CAEN pentru activitatea pe care doresti sa o demarezi este eligibila; d) cheltuielile pe care vrei sa le faci sunt eligibile, adica daca poti cheltui fondurile nerambursabile asa cum ti-ai propus, sau cum ai nevoie pentru implementarea afacerii. Iti recomand sa parcurgi Ghidul Solicitantului cu mare atentie si sa identifici nu doar conditiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, bugetul, grila de punctaj DAR cel mai important angajamentele beneficiarului pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului. Daca te pregatesti pentru depunerile din 2023, atunci trebuie sa stii ca Start-Up Nation 2023 nu are inca un Ghid al Solicitantului /Procedura Programului finala. Dar poti sa il citesti pe cel din editia din 2022. Vor aparea modificari bineinteles in 2023 dar important este sa incepi sa lucrezi la proiect din timp.

Daca ai bifat toate conditiile de eligibilitate poti trece la pasul urmator.

2. Faci un punctaj estimativ – prescoring

Citesti inca o data grila de punctaj si apoi faci un punctaj estimativ. Iti notezi ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a maximiza punctajul (de exemplu sa ai un obiectiv de durabilitate, ce achizitii e nevoie sa ai pentru acest obiectiv, etc)

3. Faci o lista cu documentele / informatiile de care ai nevoie pentru depunerea dosarului

Citesti Anexele, in special Formularul de inscriere Adica lecturezi aceste documente. Nu le completezi deocamdata. Apoi le mai lecturezi o data facand o lista cu informatiile / documentele necesare pentru depunere. (de exemplu trebuie sa infiintezi o firma, trebuie sa ai actele de infiintare ale firmei la indemana, cartea de identitate pentru ca e nevoie sa introduci datele din acest document in contul pe care il creezi pe platforma IMM Recover, acolo unde vei depune dosarul, etc)

4. Daca ti se pare prea greu, atunci faci un curs. Daca nu, mergi la pasul 5

Daca ti s-a parut greu ai rabdare. Va fi mai simplu dupa ce te apuci de treaba. Daca ti s-a parut imposibil atunci fa un curs: de exemplu curs scriere proiect StartUp Nation. Un curs de pregatire a dosarului si accesare Start-Up Nation te ajuta sa te organizezi , eventual iti da si niste modele de cereri de finantare, oricum te directioneaza un pic si iti face munca mai usoara. Cand alegi ce curs sa faci tine cont de urmatoarele: trainerul sa fie consultant sau sa aiba experienta in scriere si implementarea de proiecte, cursul sa fie specific pe programul Start-Up Nation si nu pe alte linii de finantare.

5. Schitezi elementele principale a ale dosarului de finantare si aduni materialele necesare

Asadar iti faci un sumar al elementelor cheie ale proiectului

Acest sumar al proiectului nu trebuie sa depaseasca o pagina, deci iti faci o structura a proiectului foarte pe scurt. Dupa ce te-ai asigurat ca societatea si domeniul de activitate ales de catre tine sunt eligibile pe proiect urmatorul pas este evaluarea corecta a afacerii din punct de vedere profit – pierdere, afacerea trebuie sa fie gandita ca una profitabila si care se poate sustine pe o perioada lung de timp.

De asemenea aduni toate documetele necesare (actele de infiintarea a firmei, copia cartii de identitate, lista cu ce achizitii doresti sa faci pe proiect). Pentru fiecare achizitie vei avea o oferta de pret sau un print screen in care sa se vada pretul produsului / serviciilor pe care doresti sa le achizitionezi prin proiect – aceste print screenuri sau oferte de pret le vei incarca semnate digital pe platforma cand efectuezi depunerea.

6. Infiintezi Firma (daca nu ai facut-o pana acum)

Inainte de a depune dosarul pentru infiintarea societatii trebuie sa verifici disponibilitatea numelui (se poate face online sau la sediul ONRC), si sa rezervi numele (doar la ONRC). Trebuie sa hotarasti ce forma juridica preferi, cea mai uzuala pentru accesarea StartUp Nation fiind SRL (Societate cu Raspundere Limitata).

Dupa gasirea si rezervarea numelui, documentele/ formularele pe catre trebuie sa le depui la ONRC sunt:

Toate aceste formulare / documente le gasiti pe website-ul ONRC la sectiunea Inmatriculari – selectati Persoane Juridice.

7. Achizitionezi semnatura electronica

Este necesara semnatura digitala pentru crearea contului pe platforma de depunere proiecte, semnarea documentatiei cat si pentru depunerea propriu-zisa a dosarului pe platforma IMM Recover, cunoscuta si sub denumirea de Granturi IMM. Atentie, furnizorii autorizati pentru semnatura electronica sunt doar AlfaTrust Certification S.A., Centrul de Calcul S.A., Certsign S.A., DigiSign S.A., Trans Sped S.R.L., Autoritatea de Certificare STS, Namirial S.p.A., AC Firmaprofesional, InfoCert. (la momentul scrierii acestui articol). Linkurile spre website-urile acestora le gasesti pe platforma IMM Recover.

8. Crearea contul pe platforma IMM Recover, Generezi declaratiile necesare direct de pe platforma, Incarci documentele necesare pe platforma, Generezi cererea de finantare si finalizezi depunerea

Atentie: La deschiderea contului vei avea nevoie de semnatura electronica, asadar asigura-te ca ai achizitonat-o si ai activat-o din timp. Majoritatea declaratiilor necesare pentru acest program se pot genera direct de pe platforma, cu mici exceptii. Toate documentele pe care le incarci pe platforma le semnezi cu semnatura electronica. Incepand cu sesiunea din 2022 programul Start-Up Nation nu mai necesita plan de afaceri , nici previziuni financiare.

Ce urmeaza apoi? Cum implementezi un proiect Start-Up Nation fara consultant?

Dupa depunerea dosarului se vor afisa listele preliminare in urma evaluarii automate, apoi urmeaza evaluarea manuala a dosarelor, iar in cadrul acestei etape se poate sa primesti cereri de clarificare. Asadar monitorizeaza adresa de e-mail pentru ca in cazul in care nu reusesti sa raspunzi in timp util la cererea de clarificare dosarul se respinge automat. Dupa evaluare se afiseaza rezultatele finale, iar daca primesti Decizie Privind Aceptarea de Principiu la Finantare atunci semnezi Acordul de Finantare (contractul de finantare). In cadrul acestei etape vi se va cere si dovada cofinantarii. Dar ce urmeaza apoi? Cum faci implementarea proiectului. Iata pasii pe care ii urmezi la implementare:

IMPORTANT: Daca la faza de depunere te poti descurca singur, acum la faza de implementare ai nevoie neaparat sa faci un curs/un training, asta daca vrei sa iti faci implementarea singur, fara consultant. De exemplu acest curs: Curs implementarea proiect Start Up Nation

Pasi necesari in implementarea programului Start-Up Nation:

1. Citesti cu atentie Procedura de Implementare / Ghidul Solicitantului precum si Contractul de Finantare

Este important sa mai citesti o data Ghidul Solicitantului, chiar daca l-ai mai citit la depunere. Acum urmaresti sectiunile aferente implementarii. Iar contractul de Finantare il mai citesti de doua ori, chiar daca l-ai cititi cand l-ai semnat, pentru ca acolo gasesti care iti sunt obligatiile si angajamentele pe care trebuie sa le respecti in perioada de implementare si monitorizare.

2. Deschizi cont bancar la institutia partenera

Deschizi un cont bancar la institutia de credit partenera, cont pe care il vei folosi exclusiv pentru implementarea proiectului (daca nu ai deschis deja de la faza de semnare a contractului de finantare)

3. Accesezi creditul punte

Pe acest program daca esti aprobat nu vei primi fondurile nerambursabile in cont pentru ca sa poti face toate achizitiile. Implementarea presupune ca sau iti folosesti fondurile proprii si apoi ceri rambursarea cheltuielor efectuate, sau accesezi un credit punte si apoi ceri rambursare. Asadar sepoate sa ai nevoie de un credit punte

4. Accesezi creditul punte (daca este cazul)

Pentru contractarea creditului punte este nevoie sa deschizi intai un cont de client la banca partenera. Pentru contractarea creditului punte banca dosarul pe care il depui la banca va include: contractul de finantare StartUp Nation semnat, cererea de credit, certificate de atestare fiscala, acte de identitate aleadministratorilor/asociatilor, acord de consultare a bazei de date, acord BC, certificat constatator, acte infintare firma (pot exista mici diferente in fucntie de banca partenera, pentru lista completa de documente necesare trebuie sa contacteziinstitutia de credit/banca prin care doresti sa accesati creditul punte)

4. Faci achizitiile

In termen de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a acordului de finantare beneficiarul are obligatia efectuarii tuturor cheltuielilor si incarcarii si transmiterii in aplicatia electronica a cererii de rambursare, a facturilor, a documentelor de plata, etc. Documentele achizitiilor trebuie pastrate, pentru a fi incluse la dosarul cererii de rambursare.

5. Decontarea – Intocmirea si transmiteresa cererii de rambursare/decont

Asadar intocmesti si transmiti cererea de rambursare. Lista documentelor care se ataseaza cererii de rambursare este:

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca activul/activele achizitionat/ achizitionate este/sunt nou/noi si puse in functiune la locul implementarii proiectului si ca nu aplica pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- contract/polita de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, cesionata in favoarea AIMMAIPE /institutie partenera;

- dovada detinerii brevetului de inventie (daca este cazul)

- copia certificata a cartii de identitate a mijlocului de transport achizitionat, din care sa rezulte categoria de folosinta, dupa caz

- pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate

- dovada achizitiei proprietatii pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente si baloane presostatice (contract de vanzare-cumparare), raportul de evaluare a activului intocmit de expert autorizat ANEVAR si extras de carte funciara din care sa reiasa destinatia nonlocativa a spatiului, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert, corturi pentru organizare evenimente si baloane presostatic

- pentru licente si software - factura fiscala, tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat (pentru furnizori externi)

-pentru cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - factura fiscala, in original si copie certificata, copie certificata dupa diploma de absolvire, dovada pregatirii antreprenoriale si/sau dobandirii, inclusiv cunostintelor digitale

-pentru locul/ locurile de munca nou create in cadrul proiectului - dovada crearii acestora se va face cu contractul individual de munca inregistrat, cu norma completa, incheiat pe perioada nedeterminata, extras REGES, Registru salariati din Revisal si Raport pe salariat din REVISAL si, ulterior , pe o perioada de raportare de doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului, se va face dovada mentinerii acestora cu documentele prevazute de legislatia in vigoare (extras REGES, Registru salariati din Revisal si Raport pe salariat din REVISAL).

-pentru fiecare tip de cheltuiala efectuata, cu exceptia sumei forfetare se anexeaza facturile in original, insotite de instrumentele care dovedesc efectuarea platii (ordine de plata/ chitanta/ cotor fila CEC emisa de beneficiar si platit prin banca/ foaie de varsamant/ bilet la ordin trecut prin banca si platit prin banca/ dispozitii de plata interne si externe, traduse in limba romana si legalizate, extras de cont).

Dupa ce transmiti cererea de rambursare AIMMAIPE face verificarile. Daca documentele sunt aprobate, autnci AIMMAIPE notifica Banca . Banca programeaza vizita de certificare a cheltuielilor. Dupa ce banca aproba si efectueaza procesul verbal de certificare AIMMAIPE intocmeste acordul de plata si il trabsmite bancii. La randul ei banca efectueaza transferul pentru suma aferenta cheltuielilor aprobate.