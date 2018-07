Adrian Năstase, prima reacție după adoptarea Codului penal

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal.

Raportul a fost adoptat marţi după-amiază de parlamentarii din Comisia parlamentară specială pentru elaborarea legilor Justiţiei, după ce proiectul privind modificările la Codul penal a fost aprobat de Senat.

În comisie, a fost păstrată forma adoptată de Senat, modificările fiind unele de natură tehnică.

Iată comentariul fostului premier Adrian Năstase, pe blogul său, după adoptarea Codului penal.

"Intrebarea mea pare naiva. Dar, in definitiv, de ce oare in Romania, simplificand, noi avem doua „coduri” penale (Legea 78/2000 pentru demnitari si Codul penal pentru ceilalti) administrate de de doua parchete – DNA si Parchetul general? Asa se intampla, oare, si in celelalte tari europene?

In opinia mea, problema esentiala nu este cine conduce DNA (ma astept sa ma critice, din nou, colonelul Daniel Dragomir) ci felul in care este construita politica penala. In 2000, presedintele Constantinescu, pentru anumite motive, a impins la adoptarea Legii 78. Coruptia era o tema politica utila impotriva opozitiei de atunci. Si din exterior tema coruptiei era vazuta ca o modalitate utila de „fezandare” a decidentilor politici din Romania pentru mercantile interese legate de „reforma” economica, privatizari, piete de desfacere, „economie de piata functionala”. Lucrurile au continuat, trebuie sa recunosc, si in mandatul meu de premier."

