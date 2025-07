Ministrul Economiei spune că pentru USR „nu e foarte uşor” să stea la masă cu PSD: „Nu ne-am născut cu deficit 9,5%”

Radu Miruță și Bogdan Ivan, la audierile din Parlament. Foto: INQUAM Photos:George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat duminică, întrebat despre relaţia cu PSD în Guvern, că pentru USR „nu e foarte uşor” să stea la masă cu social-democrații, dar „nu e altă soluţie”. Despre criticile social-democraților la adresa pachetului de măsuri fiscale, minstrul USR a spus: „nu poţi să fii şi în car şi în căruţă”.

„Eu văd că în această coaliţie există o preocupare să adreseze corect problema. Era o opţiune să mergem cu acelaşi populism şi să rămânem în logica de până acum. Suntem într-o coaliţie, scopul meu nu e să arăt cu degetul către cineva, dar e absolut limpede de înţeles că n-am ajuns întâmplător aici. Nu s-au născut, românii, în România în 2025 şi ne-am născut cu un deficit de 9,5%. Nu s-au luat nişte decizii de huzureală pe bani publici, înaintea erei noastre. S-au luat de curând. Că şi-au schimbat conducerea, că între timp au realizat că nu asta e soluţia, e un lucru bun, dar aici suntem. De asta stăm la masă”, a precizat ministrul Economiei, la Digi24.

Radu Miruţă a mai spus că responsabil este să ne uităm la situația de astăzi şi ocazia pentru PSD este „să fie parte din rezolvarea ei şi vad că sunt”.

„Nu e altă soluţie. Eu am criticat constructiv acest partid, şi a pierdut nişte voturi, nu mai are atâta putere, dar asta este aritmetrica parlamentară, o variabilă fără de care nu se poate. Pentru noi nu e foarte uşor, la USR, să stăm la masă cu PSD. Votanţii noştri nu văd cu foarte mulţi ochi buni treaba asta. Şi am analizat şi noi situaţia şi concluzia este că românii nu ne vor sancţiona sau nu ne vor măsura pentru că stăm la masă cu PSD, ci ne vor sancţiona şi ne vor măsura pentru ce am făcut cât am stat la masă cu PSD. Asta e situaţia. Uitaţi-vă pe pătrăţelul fiecărui ministru USR ce performează. Dacă vom performa, tura viitoare, românii vor spune uite ăia de la USR ce au făcut în acest guvern. Hai să le dăm mai multă putere, să aibă mai mult. Astăzi USR decide cu puterea celor 12,4% pe care îi are în Parlament. Şi îi rog pe români ca în functie de asta să ne măsoare. Că nu e ca şi cum suntem cu 50%, avem premier, avem ministru de finanţe”, a mai spus Radu Miruţă.

Întrebat dacă i se pare că guvernează acum cu un PSD diferit de cel dinainte alegerilor, ministrul radu Miruţă a spus:

„Mi se pare că guvernăm cu un PSD care momentan este dispus să ia nişte măsuri, pe care n-ar fi vrut să le ia înainte de alegeri”.

Despre faptul că PSD critică măsurile fiscal, ministrul USR a spus: „Eu cred că electoratul îi va sancţiona. Nu poţi să fii şi în car şi în căruţă. Nu poţi să ai şi ministri în guvern şi să scoţi oameni din eşalonul 2, 3, 4 să critice guvernul. Cumva e nonsens. Dar, mă rog, ţine de strategia fiecărui partid. Deocamdată, colegii pe care îi văd în guvern susţin măsurile la masa guvernului”.

Radu Miruța a avut recent și un dispută de la distanță cu Bogdan Ivan, fostul ministru al Economiei, acum trecut la Energie.

Miruță a spus, în direct la Antena 3 CNN, că directoului Salrom i-a fost mărit salariul la puțin timp după tragedia de la Praid, în mandatul lui Bogdan Ivan. Ulterior a revenit asupra declarației și a precizat că majorarea a fost în 2024. Ivan a transmis că așteaptă scuze de la ministrul USR al Economiei.