Ajutorul de stat pentru creșterea animalelor ar putea să crească. Proiectul de lege a trecut de Senat

1 minut de citit Publicat la 19:10 09 Noi 2026 Modificat la 19:11 09 Noi 2026

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Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede suplimentarea cu 200 milioane lei a valorii maxime a schemei de ajutor de stat pentru sectorul creşterii animalelor pentru perioada 2023-2027, de la 561,57 milioane lei la 761,57 milioane lei, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. S-au înregistrat 107 voturi pentru şi o abţinere.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

„Valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027 este de 761.571,18 mii lei, din care 235.782,44 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 525.788,74 mii lei pentru speciile ovine şi caprine”, se prevede în proiectul adoptat.

De asemenea, „prin excepţie, suma alocată pentru anul 2027, schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2023 se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este de maximum: a) 200.000,00 mii lei credite de angajament şi 170.000,00 mii lei credite bugetare în 2027, din care: (i) 57.290,00 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine; (ii) 112.710,00 mii lei pentru speciile ovine şi caprine; b) 30.000,00 mii lei credite bugetare în 2028, din care: (1) 10.110,00 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine; (ii) 19.890,00 mii lei pentru speciile ovine şi caprine”, se mai prevede în actul normativ adoptat.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.