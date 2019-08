Alexandru Cumpănaşu, amenințat de anchetatori: „Suntem cu toții într-un acvariu de rechini. Am primit și amenințări directe”

Foto: captură Antena 3

Alexandru Cumpănașu a vorbut într-o intervenție la Antena 3 despre presisiunile care se fac asupra sa, inclusiv presiunile făcute la nivelul anchetatorilor.

Unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta dispărută după ce a fost luată la ocazie de suspectul criminal Gheorghe Dincă, ar fi primit amenintări atât de la persoane politice, dar și amenințări venite din partea procurorilor.

„În București suntem cu toții într-un acvariu de rechini. Am fost foarte revoltat în ceea ce privește anumite declarații făcută de anumite persoane politice zilele acestea. Am primit amenințări și de la procurorii din tot sistemul. Au fost clar amenințări la adresa mea și propuneri de poziție și de plângeri prin care să se facă ceva împotriva mea pentru a nu mai putea influența cazul. Am primit și amenințări directe, oameni care au sunat fie pe telefonul personal sau al organizației și nu vorbeam, fie pe rețelele online, fie mesaje subliminale”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

