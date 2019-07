Atac îngrozitor asupra unui câine-polițist! Patrupedul a fost înjunghiat în cap în timpul unei misiune

Un câine-polițist a fost înjunghiat în cap cu un cuțit în timpul unei misiuni.

PD Audi a fost rănit pe 1 iulie în timpul uneui incident în care ofițerii au fost agresați, potrivit Metro.

Dan O'Sullivan, în vârstă de 29 de ani, din Liverpool, a fost reținut și acuzat de suferințele inutile pe care i le-a provocat câinelui de poliție și atacul asupra a cinci polițiști.

Cățelul Audi a fost îngrijit o perioadă de timp și acum se poate întoarce la muncă.

PD Audi's no longer feeling 'ruff' and he's back at work! #heroeswithpaws. Read more here: https://t.co/fRKUVuTEqU pic.twitter.com/mmTKeia22Z