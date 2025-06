"Țarul frontierelor" numit de Trump amenință oficialii din California cu închisoarea dacă se opun raidurilor anti-imigrație

Tom Homan, ofițer de aplicare a legii și fost director interimar al Serviciului de Imigrație și Vamă al SUA (ICE) Foto: Hepta

Tom Homan, supranumit „țarul frontierelor” și desemnat de președintele Donald Trump să supravegheze controlul granițelor, a declarat duminică pentru NBC News că oficialii locali din California, inclusiv guvernatorul și primarul din Los Angeles, ar putea fi arestați dacă continuă să se opună operațiunii federale din zona orașului Los Angeles, desfășurată cu sprijinul Gărzii Naționale mobilizate de Casa Albă.

„Aș spune asta despre oricine”, a afirmat Homan. „Este o infracțiune să adăpostești și să ascunzi cu bună știință un imigrant ilegal. Este o infracțiune să împiedici forțele de ordine să-și facă treaba.”

Homan i-a acuzat pe guvernatorul Gavin Newsom și pe primarul Karen Bass că au creat „un sanctuar pentru infractori”, adăugând că niciunul dintre ei nu este mai presus de lege și nu este scutit de o eventuală arestare.

Potrivit lui Homan, aproximativ 150 de imigranți fără acte au fost reținuți în ultimele două zile de către ofițerii de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Trump a anunțat cooptarea lui Homan în echipa sa ca ofițer responsabil de controlul granițelor de sud și nord ale SUA în noiembrie 2024, potrivit NPR.

Membrii Comandamentului Nordic al Gărzii Naționale au ajuns pe teren în Los Angeles, după ce președintele SUA, Donald Trump, i-a mobilizat ca răspuns la protestele izbucnite vineri împotriva acțiunilor poliției de imigrație.

Președintele Donald Trump a devenit primul lider american după George Bush senior care trece Garda Națională sub control federal. Această măsură rară, care presupune trecerea trupelor Gărzii Naționale de sub controlul guvernatorului sub autoritatea guvernului federal, a fost luată de Trump ca răspuns la protestele din Los Angeles, declanșate de noile sale politici privind imigraţia.