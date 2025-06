Trump, primul președinte al SUA din ultimii 33 de ani care preia controlul Garzii Naționale. Ultima dată a facut-o Bush senior în 1992

Preşedintele Donald Trump a semnat un memorandum prezidenţial privind desfăşurarea a 2.000 de membri ai Gărzii Naţionale la Los Angeles Foto: US Northern Command/ X

Președintele Donald Trump a devenit primul lider american după George Bush senior care trece Garda Națională sub control federal, scrie CNN. Această măsură rară, care presupune trecerea trupelor Gărzii Naționale de sub controlul guvernatorului sub autoritatea guvernului federal, a fost luată de Trump ca răspuns la protestele din Los Angeles, declanșate de noile sale politici privind imigraţia.

Trupele Gărzii Naționale au fost trecute sub control federal ultima dată de fostul Președintele american George H. W. Bush, în timpul revoltelor din Los Angeles din 1992, după verdictul în cazul Rodney King.

Atunci, această măsură a fost luată ca răspuns la achitarea a patru ofițeri de poliție albi implicați în bătaia șoferului de culoare Rodney King. Revoltele din Los Angeles din acea perioadă au provocat zeci de morți, mii de răniți și arestări, iar pagubele materiale au fost estimate la peste un miliard de dolari, fiind una dintre cele mai grave tulburări civile din istoria Statelor Unite, amintește CNN.

Alte mobilizări federale ale Gărzii Naționale, după Al Doilea Război Mondial, au fost realizate pentru a sprijini aplicarea extinderii drepturilor civile și pentru a asigura ordinea publică în timpul desegregării Liceului Central din Little Rock, Arkansas (1957), a Universității din Mississippi (1962) și a Universității din Alabama, precum și în școlile publice din Alabama (1963), conform site-ului oficial al Gărzii Naționale consultat de CNN.

Unitățile Gărzii au fost, de asemenea, federalizate pentru a restabili ordinea publică în timpul revoltelor din Detroit (1967), ca reacție la asasinarea liderului drepturilor civile Dr. Martin Luther King Jr. (1968) și în timpul grevei poștale din New York (1970).

Mobilizarea prezidențială a milițiilor statale a fost autorizată pentru prima dată de Congres în 1792, cu scopul de a respinge invaziile străine și de a suprima insurecțiile interne.

Cea mai mare federalizare a milițiilor statale a avut loc în timpul președintelui Abraham Lincoln, care a chemat 75.000 de soldați pentru a lupta împotriva Confederației și pentru a sprijini Reconstrucția.

După aceea, niciun președinte nu a folosit această putere până la revoltele din Detroit din 1967.

Gaze lacrimogene şi grenade zgomotoase au fost folosite pentru a dispersa protestatarii din Paramount, California, sâmbătă, iar patru persoane au fost arestate, potrivit unui membru al corpului legislativ, José Luis Solache.