Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion, bătut de simpatizanții AUR: ”Am fost lovit în cap și în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos geaca!”

Lucian H., în vârstă de 32 de ani, lucrează ca inginer într-o cunoscută companie multinațională. Tânărul spune că a folosit cerneala pentru că o avea la îndemână, activitatea soției lui implicând utilizarea acestei substanțe. El spune că a venit la Piața Unirii cu un gest premeditat, însă nu era sigur că îl va duce la capăt.

Bărbatul respinge orice asociere cu George Simion, cu AUR sau cu orice alt partid politic.

„Nu am nicio înțelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”.

Ceea ce l-a deranjat pe Lucian au fost „mesajele populiste şi ura” pe care George Simion le-a promovat în discursurile sale.

Mai mult decât atât, bărbatul cataloghează AUR ca fiind un partid extremist și își arată dezamăgirea legată de faptul că mass-media nu a relatat şi momentele de după incident.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînțeles din grupul AUR. Din câte am înțeles de la Poliție, de la audieri, acele persoane erau din București. Am fost lovit în cap și în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos geaca și gluga, moment în care eu am cerut ajutorul Poliției. Poliția m-a ajutat şi m-a scos din mulțimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliției, iar dacă polițiștii nu ar fi intervenit, cu siguranță acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linșat. Aveau o agresivitate ieșită din comun”, a spus bărbatul.