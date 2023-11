Bogdan Aurescu, primul român ales în funcția de judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU

"Preşedinţii Adunării Generale şi ai Consiliului de Securitate al ONU anunţă că au fost aleşi următorii judecători la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ):

Bogdan-Lucian Aurescu (România), Hilary Charlesworth (Australia), Sarah Hull Cleveland (SUA), Juan Manuel Gómez, Robledo Verduzco (Mexic), Dire Tladi (Africa de Sud)”, a fost scris pe paginile de Twitter ale ONU.

Bogdan Aurescu a transmis, de asemenea, un mesaj.

”Onorat să fiu aleas astăzi în calitate de judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU, fiind primul român care îndeplineşte această funcţie”, a scris, la rândul său, Aurescu pe Twitter.

Citește și: Ionel Arsene scapă de extrădare! CEDO i-a admis apelul

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian?? to fulfil this function! I thank ??UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB