Olympique Lyon a fost retrogradată în Ligue 2 din cauza datoriilor

chipa Olympique Lyon a fost retrogradată în liga a doua franceză (Ligue 2) din cauza datoriilor. Foto: Getty Images

Echipa Olympique Lyon a fost retrogradată în liga a doua franceză (Ligue 2) de Direcţia Naţională de Control şi Gestiune (DNCG), a anunţat, marţi seara, Liga de Fotbal Profesionist (LFP) din Hexagon, scrie Agerpres.



În cadrul audierii de marţi după-amiaza, clubul nu a reuşit să convingă jandarmul financiar al fotbalului francez să ridice măsurile pe care le anunţase în noiembrie, între care retrogradarea administrativă în Ligue 2. Proprietarul clubului OL, americanul John Textor, s-a arătat, totuşi, încrezător înaintea prezentării în faţa DNCG, după şapte luni de eforturi pentru a reechilibra conturile clubului, care o elimina pe FCSB din Europa League în sezonul trecut.



''Am reuşit diverse investiţii în ultimele săptămâni. Totul este bine din punct de vedere financiar'', asigura recent conducătorul clubului şi preşedintele Eagle Football Holding (EFH).



Luni, cu câteva ore înaintea audierii sale din Hexagon, Textor obţinuse un acord pentru cedarea acţiunilor sale la clubul englez Crystal Palace către alt om de afaceri american, Robert Wood Johnson, proprietarul echipei de fotbal american New York Jets, o tranzacţie estimată la 190 de milioane de lire sterline (222 de milioane de euro) de către BBC.



EFH lansase în data de 13 iunie intrarea sa la bursa din New York, iar Eagle şi acţionarii săi au adus 83 de milioane de euro în vistieria clubului, ajungând la un acord în ianuarie cu creditorii.



În plus, cu un plan de plecare voluntară pentru aproximativ o sută de angajaţi, clubul a redus în paralel masa salarială, odată cu finalul contractelor foarte mari ale lui Alexandre Lacazette şi Anthony Lopes, precum şi cu vânzarea jucătorilor Maxence Caqueret şi Rayan Cherki.



OL poate face apel la retrogradarea sa, dar, în cazul în care aceasta va fi confirmată, locul său în Ligue 1 va fi luat de Stade de Reims, care a pierdut barajul pentru eşalonul de elită cu FC Metz.