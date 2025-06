Președintele Asociației Comunelor din România: Eliminarea funcției de viceprimar în comunele cu sub 1.500 de locuitori este o greșeală

Mariana Gâju spune că reorganizarea ar trebui începută cu instituțiile administrației publice centrale / sursă foto: Facebook

Președintele Asociației Comunelor din România (ACoR) - filiala județeană Constanța, Mariana Gâju, a declarat marți, pentru Agerpres, că eliminarea funcției de viceprimar în unitățile administrativ-teritoriale cu sub 1.500 de locuitori reprezintă „o greșeală”, iar reorganizarea ar trebui începută cu instituțiile administrației publice centrale.

Mariana Gâju, care este primarul comunei Cumpăna, a exemplificat că aici sunt 17.000 de locuitori cu domiciliul stabil, iar primăria are în administrare peste 4.870 hectare de teren, însă în comuna Grădina, cu doar circa 900 de locuitori, sunt de administrat 15.000 hectare de teren, fiind nevoie și de viceprimar.

„Și viceprimarul desfășoară muncă de administrator, pentru că viceprimarul este la fel ca și primarul, gospodarul. Viceprimarul are, mai ales acolo unde oamenii sunt conștiincioși, muncă de teren, are de umblat. Cumpăna are 4.874 de hectare și avem 17.000 de locuitori cu domiciliul stabil pe teritoriul comunei. Peste 21.000 în realitate, fără domiciliu stabil, cu case construite de peste 25 de ani.

Dar, de exemplu, comuna Grădina, care are 940 de locuitori, are 15.000 de hectare de teren. Ei au patru sate, au de administrat un teritoriu administrativ mult mai mare, cum să nu fie nevoie de muncă de viceprimar?”, a spus Gâju.

Mariana Gâju spune că munca în administrație publică se face în echipă

Potrivit acesteia, din punctul de vedere al ACoR - filiala județeană Constanța, adevărata reorganizare administrativă ar trebui începută cu instituțiile administrației publice centrale.

„Acolo este economia? Că în județul Constanța trebuie să dispară zece viceprimari de la zece primării de comune, din totalul de 70 de unități administrativ-teritoriale? Eu sper să aibă atâta înțelepciune încât să înceapă reorganizarea instituțiilor administrației publice centrale, care au atâtea ministere, care au atâtea agenții naționale. Acolo nu există surplus? Aveam trei vicepremieri, acum avem cinci. Te-ai găsit să te duci la comune și să spui 'la revedere, nu ai voie să ai viceprimar' ?!”, a afirmat reprezentanta ACoR Constanța.

Ea a mai menționat că munca în administrație publică se face în echipă, viceprimarul fiind de un real folos, exprimându-și, totodată, nemulțumirea că „din cauza luptei prostești între partide”, sunt consilieri locali care se opun unor proiecte benefice comunității locale.

„Lucrez în administrație de 25 de ani și chiar îmi place ce fac, nu mă obligă nimeni să fac acest lucru, dar nu pot singură, ci cu o echipă.

Echipa o reprezintă funcționarii publici din aparatul propriu al primarului, dar colegul viceprimar este de un real folos și nu în ultimul rând consiliul local, numărul consilierilor locali, indiferent de culoarea lor politică. Acolo avem oameni care tocmai din cauza luptei prostești între partide, între culori politice, se opun prostește unor proiecte pe care le promovează primarul. (...) Acolo trebuie lucrat și trebuie spus 'domnule dumneata ești acolo în slujba tuturor locuitorilor, eu sunt primarul tuturor locuitorilor comunei Cumpăna'”, a declarat Mariana Gâju.

„Ne străduim să găsim oameni care să fie instruiți”

Din punctul său de vedere, o altă măsură „greșit stabilită” este cea cu privire la reducerea numărului polițiștilor locali.

„Până acum trebuia să fie un polițist local la o mie de locuitori. Tu vii și faci propunere de un polițist la 1.500 de locuitori? Păi de ce îl mai pui? Ne străduim să găsim oameni care să fie instruiți, pregătiți profesional, pentru că și polițistul local ... nu poți să zici 'hai că tu din paznic ce erai să vii să te pun polițist local'. Nu de astfel de polițiști locali avem nevoie”, a spus primarul comunei Cumpăna.

Conform Marianei Gâju, datele de la ultimul recensământ din 2021 arată că în Constanța, județ cu 70 de unități administrativ-teritoriale, următoarele 10 din 59 de comune au sub 1.500 de locuitori: Cerchezu - 1.256, Dumbrăveni - 453, Fântânele - 1.368, Gârliciu - 1.376, Grădina - 940, Horia - 942, Saraiu - 1.082, Siliștea - 1.185, Târgușor - 1.375, Vulturu - 679.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat luni, după audierea în comisiile parlamentare, o serie de măsuri pentru eficientizarea administrației publice, una dintre acestea, menționată și în programul de guvernare, fiind desființarea funcției de viceprimar în unitățile administrativ-teritoriale care au sub 1.500 de locuitori.

Programul de guvernare prevede și revizuirea cadrului de funcționare a Poliției Locale.