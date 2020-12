Casa Share, un proiect care schimbă vieţi. Bogdan Tănasă construieşte case pentru copiii săraci

Proiectul lui, Casa Share, a luat naştere pe Facebook şi are sute de mii de sustinatori. Impreuna cu o multime de voluntari a construit 30 de case pentru 30 de familii, iar acum lucreaza deja la fundatia unui centru social unde copiii saraci sa primeasca o masa calda si sa invete o meserie.

Bogdan Tănasă crede ca Romania are viitor doar daca investeste in educaţia copiilor.

Mihaela si copiii ei au primit anul trecut de Craciun o casa noua. Cu lumina, confortul si caldura dupa care au tanjit in toti anii traiti in ghetoul parasit.

Casa are inclusiv rampa de acces pentru scaun cu rotile deoarece unul din copiii Mihaelei sufera de distrofie musculara.

Povestea lui Bogdan Tănasă, fondatorul Casa Share

Multi se intreaba de unde vine aceasta dorinta de a face bine pe care Bogdan Tanasa o are inca din copilarie.

"Eu sunt născut vizavi de un cămin de copii, într-un sat, în Popricani. Am crescut cu acei copii, a fost foarte greu. Când am ajuns să fiu bine financiar mi-am promis să fac şi eu la fel. Mulţi m-au întrebat cum am făcut Casa Share, cum am reuşit să adun atâţia oameni lângă mine. Pur şi simplu, am făcut lucruri şi oamenii au început să vină lângă mine. Nu am strategie de marketing. Sunt un om cu două mâini şi două picioare care munceşte foarte mult", a explicat Bogdan Tănasă.

A invatat sa faca voluntariat de la un grup de britanici care au venit sa-i ajute pe orfanii din sat, dupa 1990. Bogdan avea 13 ani atunci si era printre putinii sateni care vorbeau limba engleza. Asa ca a intermediat actiuni caritabile.

A inteles pe deplin bucuria pe care o vedea in ochii strainilor care veneau in Romania sa ajute, abia dupa ce a pus el in mainile primului copil, cheia unei case noi pe care o construise. Unul din voluntarii britanici care i-au ramas prieteni i-a raspuns atunci la o intrebare pe care Bogdan i-o adresase… acum 25 de ani.

"M-a tras deoparte la colţul casei şi mi-a zis: Bogdan, înainte ca eu să le dau casa trimit copiii în vacanţă ca în spatele lor să punem perdele, mobilă, iar când vin să fie wow, copiii sunt entuziasmaţi. Veniseră copiii, le dădusem cheile, eram în acele minute de bucurie. Vreau să spun ceva ce m-ai întrebat acum 25 de ani: de ce vin eusă ajut copii. Acum îţi dau răspunsul. Cum te simţi? Sunt bucuros. Aşa mă simţeam şi eu atunci", a povestit Bogdan.

Bogdan Tănasă, românul care construieşte case pentru copiii săraci ai României

In sase ani, Bogdan Tanasa a ridicat 30 de case pe care flutura drapelul Romaniei. A folosit pagina personală de Facebook pentru a-si mobiliza prietenii care i-au distribuit fiecare apel.

In felul acesta, ideea lui Bogdan si-a gasit nume: Casa Share. Un proiect social unic in Romania, cu peste 250 de mii de sustinatori pe retele sociale. Un bulgare tot mai mare de vointa si de fapte bune care continua sa se rostogoleasca in comunitate.

Cand Casa de Copii din Popricani s-a desfiintat, Bogdan a vazut încercarea zadarnica a adolescenților maturizați peste noapte de a-și găsi un rost. Unuia dintre ei i-a oferit casa si pamantul pe care le mostenise de la parinti. Dar nu era de ajuns. Tinerii din sat aveau nevoie de locuri de munca. Asa ca Bogdan a deschis o fabrică cu fonduri europene, unde a angajat prieteni din copilărie și oameni nevoiași ai locului.

Gabriel si Andreea au crescut la casa de copii din sat, iar acum sunt o familie. Si parinti pentru Maria. Inainte sa li se nasca fetita, locuiau intr-o singura camera, intr-o casa in santier. Au dormit pe jos pentru ca o mama si copiii ei, ramasi pe drumuri, sa gaseasca adapost sub acoperisul lor.

Bogdan Tănasă, eroul din campania Faci bine României

Bogdan Tănasă a fost impresionat de gestul lor si le-a terminat constructia casei.

Copiii pe care i-a scos din saracie i-au multumit lui Bogdan cu note bune la scoala. Iar in schimbul premiilor obtinute au fost trimisi in tabere. Unii dintre ei au vazut marea sau muntele pentru prima oara, tot datorita lui Bogdan. Cei mai mari sunt acum voluntari si ajuta comunitatea. Un grup de copii a reamenajat chiar parcul de joaca din sat, uitat de autoritati.

Bogdan Tanasa crede cu tarie ca Romania are viitor doar daca investeste in Educatie. Visul lui este sa construiasca acum, din donatii, un centru social unde zeci de copii sa invete o meserie.

E felul in care Bogdan Tanasa si familia lui ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca pot imparti ce au cu altii. Ca pot aduce bucurie acolo unde exista durere. Ca pot fi un exemplu pentru cei din jur. Casa Share, proiectul lor de suflet, exista de sase ani, doar cu sprijinul oamenilor care ajuta.

Si care au inteles ca ajutand... Faci bine Romaniei!