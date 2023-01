Ciprian Ciucu recunoaște că documentul ASPA nu era falsificat: ”De dragul adevărului...!”

Primarul Sectorului 6 are o nouă reacție în cazul scandalului cu ASPA, la șase zile de la moartea Anei Oros Daraban, femeia sfâșiată de câini.

Sursa foto: agerpres

După ce a acuzat reprezentanții ASPA de fals în acte, a revenit și a spus că a verificat documentul prezentat de aceștia și că este real.

Este vorba despre un document care arată că s-ar fi intervenit pentru capturarea câinilor în zona Lacul Morii, cu o săptămână înainte de tragedie.

”Update, de dragul adevărului: Am verificat, documentul prezentat de ASPA se referă la o altă locație aflată la peste un 1km distanță de Drumul la Roșu, unde a fost făcută sesizarea PLS6 și a fost semnat câteva ore mai târziu de către un alt polițist local care nu avea cunoștințe despre sesizarea inițială. Nu este un document falsificat, așa cum am crezut inițial, dar manipularea rămâne: ce prezintă ASPA are legătură cu un alt loc, la 1 km distanță. Voi prezenta întotdeauna adevărul.

Incredibil, s-a ajuns la falsificarea de documente! Acest lucru este penal! Polițistul Local nu a semnat acel proces verbal! Nu au venit la sesizare! Au publicat în presă în urma cu câteva minute, un document falsificat. Vom cere o expertiză grafoscopică!

Citește și: Se cer primele demisii după moartea Anei, femeia ucisă de o haită de câini în București | "Sunt interese foarte mari financiare"

ASPA, vă afundați singuri!

Ireal, incredibil ce se întâmplă în administrația publică a Bucureștiului în anul 2023!”, a scris Ciprian Ciucu pe o rețea socială.

Din ziua în care femeia a fost ucisă și până seara trecută, ASPA a capturat 36 de câini doar în zona lacului Morii.

Ciprian Ciucu şi ASPA, acuzaţii grave cu privire la tragedia de la Lacul Morii

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu şi ASPA București se ceartă pe documentele prin care s-ar fi putut interveni pentru a evita tragedia de la Lacul Morii.

De cinci zile nu a fost găsit niciun vinovat, iar responsabilitatea s-a pasat de la o autoritate la alta. Edilul Sectorului 6 spune că ASPA ar trebui să-și asume tragedia, însă, cu lacrimi în ochi, s-a învinuit și pe el. Întrebat ce i-ar spune copilului victimei, primarului i-au dat lacrimile.

Mai mult, Ciprian Ciucu spune că city managerul, Diana Pungă ar trebui să plece din funcție

În replică ASPA București spune că, acuzațiile primarului Sectorului 6 sunt nefondate subliniind că societatea nu a primit de la Poliția Locală un răspuns cu privire la permisiunea de a acționa pe proprietatea privată respectivă şi a detaliat pe Facebook documente privind rapoartele de activitate.

"1. Referitor la alegațiile lansate în spațiul public de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, legate de faptul că în data de 14 ianuarie a.c., ASPA nu s-ar fi prezentat în zona Lacul Morii, ca urmare a apelului polițistului local, facem următoarele precizări:

La data de 14.01.2023, ASPA a avut o acțiune de capturare în zona Lacul Morii – str. Drumul la Roșu, la care a solicitat participarea unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6.

În urma acțiunii, au fost identificați 4 câini care au intrat pe o proprietate privată în prezența echipajelor ASPA și al Poliției Locale Sector 6.

La finalul acțiunii, echipajul ASPA a întocmit un Raport de activitate în care a consemnat că nu au putut fi capturați câinii deoarece s-au retras pe o proprietate privată, au menționat și numele posibilului proprietar al terenului. Raportul a fost semnat și de polițistul local de la sectorul 6, prezent la acțiune.

Până în prezent nu am primit de la Poliția Locală Sector 6 un răspuns cu privire la permisiunea de a acționa pe proprietatea privată respectivă.

Raportul se regăsește la finalul postării.

2. Afirmațiile repetate ale primarului sectorului 6 potrivit cărora, primăriile de sector nu pot înființa servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt contrazise de mai multe articole din Codul Administrativ și din OUG 155/2001 pe care le redăm mai jos.

Astfel, conform HG 1059/2013 privind normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

ART. 3 ALIN. (1) ȘI (2)

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență (OUG 155/2001), desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, respectiv a SUBDIVIZIUNILOR ACESTORA, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, precum și cu orice altă unitate administrativ-teritorială de pe raza județului.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân", urmată de denumirea unității administrativ-teritoriale, respectiv a SUBDIVIZIUNII ACESTEIA, la nivelul căreia au fost înființate.

ART. 2 LIT. M)

Serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, RESPECTIV AL SUBDIVIZIUNILOR ACESTORA, în condițiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;

În concluzie, OUG 155/2001 NU SE REFERĂ DOAR LA UAT-URI, CI ȘI LA SUBDIVIZIUNILE (SECTOARELE) UAT-urilor, așa cum rezultă clar din articolele de mai sus menționate din normele de aplicare ale OUG 155/2001, aprobate prin HG 1059/2013.

Toate aceste informații lansate în spațiul public fără o minimă verificare a legislației sau a veridicității, nu fac altceva decât să creeze confuzie în rândul opiniei publice.

ASPA are toată deschiderea să colaboreze în continuare cu toate primăriile de sector, polițiile locale și națională, ONG-uri și voluntari pentru a gestiona situația câinilor fără stăpân și facem apel și pe această cale la cooperare interinstituțională cu scopul de a proteja cetățenii și de a nu răni animalele", scrie Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook.