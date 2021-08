Un client al unei companii de ride-sharing a fost dat jos din mașină de șofer pentru că i-a cerut să poarte mască

Clientul l-a rugat de mai multe ori pe șofer să își pună masca și i-a explicat că este vorba despre o obligație legală.

”- O să te rog să-ți pui și mască. Auzi, te rog să-ți pui și masca!

- De ce? Vă deranjează?

- Da, știu că e lege care ...

- Ok, dați-vă jos și opresc cursa aici.

- Dar de ce să opriți cursa?

- Așa vreau eu.

- Dați-vă jos, am anulat cursa. Vă rog frumos. Am mașină în spate.

- Dar eu n-am greșit nimic. N-ați purtat masca.

- Dați-vă jos!”, este dialogul dintre șofer și client, potrivit Digi24.

Bucureșteanul care a făcut publică situația neplăcută prin care a trecut spune că l-a reclamat pe șofer la compania de ride-sharing.

Firma respectivă de ride-sharing încurajează în aplicație purtarea măștii în mașină, conform legislației.



