Adevăratul motiv al crimei de la Mangalia: ”Autoarea a explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească”

Criminala de la Mangalia le-a povestit totul anchetatorilor, dar rămân multe semne de întrebare legate de modul în care a acționat, dar și cu privire la declarația pe care le-a dat-o procurorilor.

De exemplu, faptul că le-a povestit că a fost vorba despre un moment de furie când a decis să își atace prietena este contradictoriu cu modul calculat în care a încercat să scape de probe.

În plus, aceasta a vorbit despre gesturile pe care le-a făcut pentru că le-a văzut în filme. Iar apropiații fetei ucise spun că între ele era un conflict mocnit, cauzat tocmai de suspecta de crimă.

Problemele dintre cele două fete au început în urmă cu mai mult timp. Loredana, suspecta de crimă, era invidioasă pentru că Alinei, fata ucisă, îi mergea bine. Și, deși încerca să îi controleze viața, nu reușea. De aceea Loredana a cerut să fie mutată în altă cameră de hotel, ca să pună presiune pe Alina. Iar când Alina a luat decizia să plece din proprie inițiativă, Loredana a simțit că pierde total controlul.

”Am avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam ca vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă, după aceea, am înjunghiat-o. Eu nu am vrut să o omor, însa am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a declarat ea.

Unul dintre motivele pentru care Loredana era invidioasă pe prietena ei a fost relația bună pe care o avea cu iubitul. A încercat de multe ori să o îndepărteze de el și să își trăiască viața doar ele două, așa cum făceau încă din copilărie.

”Loredana a umblat cu mulți și îi băga și Alinei, tot timpul, tot felul de prostii în cap. De multe ori i-a zis Alinei să mă înșele. Cred că era geloasă pe relația noastră, pentru că avusese înainte o relație, când partenerul ei o bătea, se comporta urât cu ea și era geloasă pentru că eu nu făceam așa ceva.

Alina era bine cu mine, era fericită și vă dați seama că Alina îi povestea totul despre relația noastră și asta a dus la invidie. De multe ori se tot băga în relația noastră, voia să ne despartă, a văzut că nu poate și în ultimul timp Loredana îmi tot dădea mesaje că Alina umblă cu un băiat și că trebuie să mă despart de ea”, povestește Sergiu, iubitul Alinei.

”Autoarea a explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească și a omorât-o pe cea pe care o invidia. Aici vorbim de invidie, de ură, gelozie într-adevăr”, explică Dan Antonescu, specialist criminolog.

După atac, Loredana le-a spus că a stat jumătate de oră lângă Alina, până a murit. În tot acest timp, fata s-a agățat cu ultimele speranțe de viață, a zgâriat-o și a lovit-o pe Loredana, urme descoperite ulterior de anchetatori. Apoi, după ce Alina a murit, Loredana a încercat să facă tot ce a putut ca să nu devină principala suspectă.

”În cameră s-a murdărit de sânge așternutul de pe patul ei, mocheta şi salteaua. Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineață, în jurul orei 10, în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru galeata de gunoi şi l-am dus la ghena hotelului”, spune Loredana.

A încercat chiar să îi cumpere bunăvoința taximetristului care a dus-o în parc, atunci când transporta valiza cu cadavrul Alinei plătindu-i acestuia de zece ori mai mulți bani pentru cursă.

”Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat, credeți-mă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât şi pe mine.

Nu știam ce e în trolerul ăla, dacă știam crezi că o luam pe aia de acolo?

Vreau să renunț la taximetrie, o să renunț la tot, nu mai vreau să fac nici taximetrie, pentru că am familie acasă”, a declarat și taximetristul.

Modul în care a acționat şi declarațiile date procurorilor arată că Loredana a gândit totul foarte calculat. Inițial, a vrut să ducă valiza în care se afla cadavrul tocmai la Vaslui, ca să înlăture suspiciunea că omorul a avut loc la mare și să îi ducă pe anchetatori cât mai departe de ea. Apoi, când acest plan a eșuat, a aplicat o nouă tactică, crezând că asta o va salva.

”Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșita primești o pedeapsă redusă. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor”, a povestit ea.