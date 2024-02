Cristian Popescu Piedone, prima reacţie după ce a fost acuzat de ANI de incompatibilitate: "Mă voi judeca. Am mai bătut o dată sistemul"

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a fost acuzat de incompatibilitate de către ANI, la scurt timp după ce şi-a anunţat candidatura. Edilul spune că a aflat din presă pentru că nu i s-a comunicat nimic oficial.

"În prmul rând, mulţumesc Agenţiei Naţionale de Securitate, repet, de Securitate, să nu credeţi că greşit şi n-am spus Integritate. S-a activat sistemul bolşevic care a mai rămas, vreo frântură, şi încep să fabrice un dosar de acum patru ani de zile, un denunţ al fostului primar Daniel Florea, raportat la faptul că am semnat dispoziţia în care am numit pe ginerele meu în Comisia 550.

Acea comisie este o comisie a Consiliului Local, din care pot face parte doar consilieri locali, ginerele meu fiind consilier local ales pe lista partidului Puterii Umaniste Social Liberale, fiind la vremea respectivă şi preşedintele Filialei Sector 5.

După, prin voturile a două hotărâri de consiliu în care consilierii locali au hotărât, conform algoritmului, neînţelegându-se, am solicitat din partea fiecărui partid de a forma comisia", a spus Cristian Popescu Piedone, în direct la Antena 3 CNN.

"200 de dosare dacă se vor face de acum încolo nu mă întorc din drum. Mă voi judeca. Am mai bătut o dată sistemul. M-au mai crezut o dată vinovat.

De data aceasta, am tăria de caracter, atunci când sunt vinovat, recunosc că am comis-o. În cazul Colectiv, când am spus şi nu m-a crezut nimeni, s-a dovedit. În acest caz, nu am nimic în paralel şi echidistant cu această Agenţie de Securitate", a mai spus Piedone, în direct la Antena 3 CNN.

"Dau în judecată ANI"

"Pentru toți securiștii care lucrează împotriva poporului, eu, Piedone, anunț: Dau în judecată ANI că mi-a îngrădit dreptul la apărare, după ce a anunțat public raportul privind presupusul conflict de interese înainte de a-mi comunica personal decizia! Dau în judecată ANI pentru manipularea intenției de vot, în condițiile în care raportul a fost fabricat imediat după ce mi-am anunțat candidatura la funcția de primar al Capitalei”, a scris, pe Facebook, Cristian Popescu Piedone.

El afirmă că nu renunță la candidatura la funcția de primar general al Capitalei.

"Cristian Popescu Piedone candidează la funcția de primar al Capitalei!"

"Hoții țării să știe următoarele. Dosarele, pușcăria și securitatea voastră nu mă sperie. Cristian Popescu Piedone candidează la funcția de primar al Capitalei! Deputatul Vlad Popescu Piedone (fiul său - n.r.) candidează la funcția de primar al Sectorului 5”, încheie Piedone.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de conflict de interese în cazul primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

În exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, anunță ANI.

De pe urma acestui fapt a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 lei.