Tamara Buciuceanu a murit. Val de reacţii în lumea teatrului românesc, după ce actriţa a trecut în nefiinţă

Tamara Buciuceanu a murit. Îndrăgita actriță Tamara Buciuceanu Botez a murit la vârsta de 90 de ani. De ceva timp era internată în spital, cu probleme grave de sănătate. Reprezentanţii Spitalului Elias au confirmat vestea tristă.

Tamara Buciuceanu a murit. Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august 1929 la Tighina, actuala Republica Moldova. Tamara Buciuceanu a fost una dintre cele mai apreciate actrițe române de teatru, film și televiziune din generația de aur.

Reacţii după trecerea în nefiinţă a actriţei Tamara Buciuceanu:

Actriţa Dana Dogaru deplânge moartea marii artiste Tamara Buciuceanu, despre care afirmă că "va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei".

"Neaşteptat. Deşi ştiam că e bolnavă, nu ne aşteptam la aşa ceva. Am văzut-o în aproape tot ce a jucat, N-am jucat împreună, dar am cunoscut-o. Era atât de plină de viaţă şi părea atât de puternică, deşi, în fond, era extrem de sensibilă. Din păcate, şi vârsta, şi vremurile... Fără-ndoială, va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei. Dumnezeu s-o odihnească!", a declarat Dana Dogaru.

Actriţa Carmen Tănase a spus că a vorbit cu Tamara Buciuceanu la telefon la câteva zile după data de 10 august.

„Pe 10 august a fost ziua dumneai și am vorbit. Apoi, la câteva zile, mi-a dat telefon și m-a certat, pentru că îmi trimisese un ghiveci cu trandafiri roșii și eu nu i-am dat telefon. Acum am aflat și nu-mi vine să cred. Nu asociez deloc ideea de moarte cu Tamara Buciuceanu, care era viața și veselia. Știam că este în spital, dar am fost convinsă că va trece peste, așa cum a trecut peste multe în viața asta"

Actorul Alexandru Arşinel spune că Tamara Buciuceanu a fost "o camaradă extraordinară, un om deosebit".

"Am vorbit cu Tamara acum câteva zile şi îmi spunea că nu se simte prea bine. Era internată în spital, dar nu se plângea. Îmi spunea: 'Arşinică, nu mă simt prea bine'", a declarat Arşinel.

"Ne este greu, foarte greu, la toţi. Nu îmi vine să cred cum se duc una după alta, Cristina Stamate, Stela Popescu şi acum Tamara. Tare rău îmi pare. A plecat un camarad, un prieten extraordinar. Îmi pare tare rău", a mai spus Arşinel.

Oana Sârbu şi-a adus aminte de perioada frumoasă în care a jucat alături de Tamara Buciuceanu în filmuil "Liceenii" şi a spus: "Tanti Tama", vă mulţumim...".

Ştefan Bănciă Jr. s-a arătat profund îndurerat de vestea trecerea sale în nefiinţă, dar a spus că personajele cărora le-a dat viaţă actriţa vor trăi veşnic.

"A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!"