Mesajul lui Dan Bittman pentru telespectatorii Antena 3: "Cât mai curând şi fără restricţii!"

Bittman, cunoscut pentru pozițiile sale tranșante împotriva restricțiilor sanitare şi pentru criticile aduse autorităților pentru felul în care au gestionat pandemia, a spus:

"Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi privitori ai postului de televiziune Antena 3, vă îmbrățișez cu calmul şi liniștea acestor zile.

Vă doresc un Paşte fericit.

Vă doresc să fiţi alături de cei dragi în aceste momente şi să ne revedem sănătoşi, cât mai curând şi, bineînţeles, fără restricţii! Vă îmbrăţişez!"

În urmă cu o lună, interpretul atrăgea atenția, pe fondul protestelor de stradă, că, după un an de instituire a restricțiilor, situația epidemiologică nu s-a modificat semnificativ.

"Nu cred că protestele continuă doar din cauza măsurilor neexplicate. Ele continuă pentru că într-un an nu am reușit, prin toate măsurile aplicate, să îmbunătățim situația acestui popor.

După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeași situație iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situație gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzația că oamenii care ne impun aceste restricții vor să ne ducă într-o situație de criză. Vor neapărat să o facă...

Nimeni nu dorește, de fapt, să îmbunătățească ceva. Dimpotrivă. Dorește să aibă cifre. Dorește să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeași situație ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea", spunea, pe 1 aprilie, Dan Bittman la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal