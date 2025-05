Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu ministrul Finanțelor. Tanczos: Avem nevoie de guvern cu puteri depline în cel mai scurt timp

Nicușor Dan a avut prima întâlnire în calitate de președinte ales cu ministrul Finanțelor. Foto: Profimedia Images

Nicușor Dan, președintele ales al României, a discutat cu ministrul finanțelor, Barna Tanczos, pe teme privind redresarea economiei, reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală. Tanczos a spus că e nevoie de un guvern cu puteri depline în cel mai scurt posibil, pentru ca aceste măsuri să poată fi luate cât mai repede. Până atunci, mai precizează Tanczos, Ministerul Finanțelor asigură interimatul pentru plata salariilor, pensiilor și investițiilor.

„Sper că în cel mai scurt timp posibil, România va avea un guvern cu puteri depline, un guvern care va avea o susţinere parlamentară puternică, care să ducă mai departe aceste măsuri de reducere a cheltuielilor şi de consolidare fiscală.

În primele zile după alegeri, am avut deja semnale pozitive din partea pieţelor naţionale, internaţionale, monetare, de capital, am avut o apreciere a leului, am avut o creştere a burselor, am avut o reducere a costurilor de finanţare a deficitului bugetar.

Este foarte clar că avem nevoie de un guvern cu puteri depline în cel mai scurt timp posibil ca să ducem mai departe aceste tendinţe pozitive.

Până atunci, Ministerul Finanţelor asigură acest interimat, asigură această perioadă de tranziţie, în care asigurăm plata salariilor, pensiilor, investiţiilor, în acelaşi timp luând măsurile necesare pentru consolidarea veniturilor, consolidarea încasărilor şi echilibrarea situaţiei fiscal-bugetare”, a transmis ministrul într-un mesaj video publicat pe propria pagină de Facebook.

Barna Tanczos a prezentat, joi, preşedintelui ales situaţia bugetului şi a execuţiei bugetare pe anul 2025 dar şi măsurile luate deja pentru reducerea cheltuielilor şi pentru consolidarea fiscală.

La întâlnirea de joi a fost prezent şi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel Boloş, fiind analizate, de asemenea, obligaţiile României în ceea ce priveşte PNRR-ul.

„Mă bucur că domnul preşedinte ales Nicuşor Dan tratează cu maximă seriozitate şi atenţie aceste probleme. Sunt cele mai importante.

Într-adevăr, primele săptămâni luni ale mandatului dânsului sunt cele mai importante în privinţa formării noului guvern plin, cu puteri depline, care trebuie să aprobe pachetul de măsuri de consolidare fiscală şi de reducere a cheltuielilor, care trebuie prezentat Comisiei Europene.

În acelaşi timp, sunt convins că domnul preşedinte Nicuşor Dan va reprezenta, de asemenea, un suport, nu doar personal ci şi instituţional în ceea ce priveşte implementarea acestor măsuri şi finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană”, a mai spus ministrul finanţelor.

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a declarat, joi, referitor la promisiunea făcută în campania electorală potrivit căreia TVA nu va creşte, că aceasta este „premisa de la care pleacă în toate discuţiile pe finanţe”.

„Haideţi să mai aşteptăm o săptămână să vedem punctele de vedere şi ale mele şi ale partidelor pe deficit. În orice caz, e nevoie să facem nişte corecţii. Eu mi le doresc să le facem din cheltuieli", a transmis preşedintele ales.

„Trebuie să limităm cheltuielile statului”

„Eu vreau în continuare să nu creștem taxele, să vedem cât de mult ne permite PIB-ul. Noi știm cu toții ce e de făcut, știm că trebuie să limităm cheltuielile statului, să ne uităm la companiile de stat, să creștem absorbția de fonduri europene, să creștem încasările din taxe, să limităm evaziunea fiscală. Implementarea durează câteva luni, pe care sper să le câștigăm, încât să nu ne ducem pe taxe pentru cei care le plătesc deja”, a explicat Nicușor Dan, anterior.

În urmă cu câteva zile, în cadrul unei dezbateri de la Antena 3 CNN, Nicușor Dan a promis în scris că nu va crește TVA în mandatul său dacă ajunge președinte.

Președintele ales a mai adăugat că va lucra și cu oameni din afara clasei politice actuale.

„Nu trebuie să fii angajat la Palatul Cotroceni ca să ajuți pe o politică de economie. Am vorbit în campania asta cu antreprenori, cu oameni de afaceri, care mi-au spus că vin voluntar să lucreze cu președintele, pentru a corecta niște lucruri care li se par că nu funcționează, pentru a ajuta pentru o strategie economică, deci o să vedeți mulți oameni care lucrează cu mine care sunt din afara clasei politice actuale. Vreau să spun oamenilor că va dura, adică e bine să avem speranță, numai că probleme s-au acumulat puțină răbdare nu strică”, le-a mai transmis Nicușor Dan românilor.

Scenarii

Președintele Nicușor Dan a discutat cu specialiști de la Ministerul de Finanțe, anterior, pentru a vedea care sunt căile de ieșire din impas în ce privește economia României.

Sunt două scenarii pe care Nicuşor Dan şi specialiştii din finanţe le iau în calcul pentru echilibrarea bugetului. Potrivit surselor Antena 3 CNN, primul scenariu este unul extrem de dur şi presupune TVA de 21%, iar al doilea este unul moderat cu ajutări de taxe în mai multe sectoare.

Au fost făcute mai multe analize la Ministerul Finanțelor pentru a vedea cum ar putea statul să aducă la buget bani în plus.

Unul dintre scenarii prevede majorarea cotei de TVA de la 19 la 21%, ceea ce ar fi o măsură extremă, însă ar putea fi aplicată dacă nu se ajunge la consens pentru măsuri mai moderate.

Există și un al doilea scenariu care presupune o reașezare a cotelor de TVA. De exemplu să rămână TVA-ul pentru alimente la 9%, să dispară TVA-ul de 5%, tot ce este la 5% să crească la 9% și am putea să vedem o cotă intermediară de TVA. Este în discuție și TVA-ul redus de 9% pentru restaurante și hoteluri, care ar putea să fie eliminat.

Un alt scenariu care este analizat de guvernanți este acela al majorării impozitului pe venit. Potrivit unor surse, impozitul pe venit pe care în momentul de față îl avem la 10% ar putea să crească la 13%. Surse politice spun că aceste măsuri ar putea să rămână în vigoare pentru o perioadă de 3 ani.

Creșterea TVA-ului cu două procente ar aduce, în decurs de un an, la bugetul de stat, aproximativ 12 miliarde de lei.

Se fac aceste calcule pentru a vedea cum ar putea să fie scăzut deficitul, pentru că România trebuie să scadă deficitul cu aproape 2,3% pentru a evita riscul blocării accesului la fondurile europene.

Un alt scenariu este acela în care pe 4 iunie, România nu o să prezinte această reformă fiscală, Comisia Europeană o să demareze procedura de suspendare a fondurilor și va da României un termen de șase luni să aplice măsuri care să corecteze finanțele țării.

Toate aceste decizii vor fi luate împreună de viitorul guvern cu președintele ales, Nicușor Dan.

Se conturează, însă, și opinii divergente. Asta pentru că Nicușor Dan spunea că nu va crește TVA în mandatul său, însă scenariile care sunt pe masa Ministerului Finanțelor prevăd o creștere a TVA-ului începând cu 1 iulie.

Nicușor Dan estimează că vom avea guvern în „3-4 săptămâni”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că ia un orizont de timp de trei-patru săptămâni până la formarea noului guvern pentru ca toate lucrurile să fie stabilite dinainte și să se evite, astfel, eventuale tensiuni ulterioare.

„Imediat după ce voi prelua funcția vom avea discuții preliminare cu partidele pentru formarea guvernului, programul de guvernare și mai ales cum facem cu deficitul”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat cât va dura până vom avea guvern, el a răspuns: „Câteva săptămâni. Cred că e bine ca toate lucrurile să fie stabilite de dinainte pentru a nu avea tensiuni în cadrul Guvernului ulterior. Îmi doresc ca cât mai multe din aspectele programului de guvernare să fie stabilitate între partide, nu vreau să ne grăbim, să ne luăm un interval de 3-4 săptămâni din momentul ăsta”.

Ilie Bolojan rămâne prima opțiune de premier, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a spus că va discuta azi cu ministrul de Finanțe și cu ministrul Fondurilor Europene.

„În cadrul aceste discuții, după mai multe discuții prealabile tehnice, vreau să văd ideile dumnealor față de obligația de a reduce deficitul. Să văd cu fiecare dintre ei care e stadiul discuțiilor cu CE pentru că știți bine că România și-a asumat în fața CE niște ținte de deficit și vreau să știu exact stadiul discuțiilor”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că pornește de la premisa de a nu crește taxele.

Întrebat despre discuțiile cu PSD privind intrarea la guvernare, Nicușor Dan a declarat că s-a întâlnit câteva minute cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că nu au avut o discuție, dar a adăugat că îl bucură deschiderea partidului: „Mă bucur că nu exclude intrarea la guvernare”.

„Dacă vom reuși o intrare la PSD ar da mai multă credibilitate guvernului și asta se va vedea inclusiv în nivelul dobânzilor”, a continuat el.

Întrebat despre deficit, președintele a spus că o țintă realist-optimistă pentru 2025 e 7,5% din PIB. „Pentru asta față de predicțiile pe care le avem în acest moment ar trebuie să tăiem aproximativ 30 de miliarde de lei”, a conchis el.